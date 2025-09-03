Тур Тейлор Свифт помог установить рекорд: британцы потратили 6,7 млрд фунтов на живую музыку

В 2024 году расходы на живую музыку в Великобритании выросли до рекордных 6,68 млрд фунтов. Это на 9,5% больше, чем в прошлом году. В значительной степени этот рост связан с масштабным музыкальным туром поп-певицы Тейлор Свифт, который вместе с концертами Дуа Липы и Чарли XCX собрали целые стадионы, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Потребительские расходы в Великобритании на концерты живой музыки в 2024 году достигли рекордных 6,68 млрд фунтов стерлингов, что на 9,5% больше, чем в предыдущем году, частично благодаря блокбастеру Eras в исполнении Тейлор Свифт - говорится в публикации.

Отчет Live (Live music Industry Venues and Entertainment), недавно созданной организации, которая защищает интересы британской музыкальной индустрии перед правительством, говорит о полноценном возвращении к работе после последствий Covid-19.

Таким образом, указанные цифры уже на 28,2% выше, чем в 2022 году, когда живая музыка более-менее восстановилась после пандемии. И более чем на 2 млрд фунтов стерлингов больше, чем в 2019 году, последнем полноценном году живой музыки перед закрытием.

Но учитывая, что ночные заведения по всей Великобритании все еще закрываются с растущей скоростью (каждое четвертое ночное заведение, включая клубы, закрылось с 2020 года, причем в этом году закрытия ускорились), а молодые артисты пытаются заработать на жизнь, в отчете отмечается, что рост происходит преимущественно за счет стадионов, "где проходят громкие концерты таких исполнителей, как Свифт, Дуа Липа и Чарли xcx".

В исследовании Live проанализировали 55 тысяч концертов, выступлений, фестивалей и событий и обнаружили, что концерты поп-музыки составили 32,1% от всех полученных средств на 2000 самых популярных концертах года. Это на 4,7% больше, чем в прошлом году - пишет издание.

Расходы на живую музыку также оставались преимущественно сосредоточенными в столице, причем на Лондон приходилось 28,9% всех расходов в 2024 году. А вот Манчестер испытал резкий рост благодаря открытию новой арены Co-op Live.

Более 23 миллионов музыкальных туристов посетили Великобританию в 2024 году

Фестивали и концерты в Великобритании привлекли более 23,5 миллиона музыкальных туристов в 2024 году - подчеркивает издание.

Концерты составили 75,3% расходов на живую музыку, что почти на 2% больше, чем в 2023 году. Впрочем, некоторые фестивали сталкиваются с трудностями конкуренции с крупными однодневными концертами таких исполнителей, как Свифт и Брюс Спрингстин, которые заставляют потребителей принимать решения относительно приоритетов в своем бюджете на живую музыку - говорится в публикации.

Live поддержал распространенную в отрасли рекомендацию правительству ввести налоговые льготы, чтобы фестивали могли выжить.

Правительство имеет четкую роль, учитывая, что его управление экономикой будет определять нашу торговую среду и доверие аудитории - сказал главный исполнительный директор Live Джон Коллинз.

В 2024 году в секторе живой музыки в Великобритании было занято более 234 000 человек, что на 2,2% больше, чем в предыдущем году, хотя и с низкой гарантией занятости: 78,8% этих работников являются временными или фрилансерами. Отмена мероприятий в короткие сроки ставит под угрозу эти хрупкие средства к существованию: 48% респондентов сообщили об отмене работы менее чем за неделю.

Live был создан в 2024 году для поддержки работы Music Venue Trust и содействия разработке программы финансирования, в рамках которой арены и стадионы вместимостью более 5000 могли бы добровольно добавлять сбор в размере 1 фунта стерлингов к стоимости билетов, создавая фонд для поддержки местных музыкальных площадок. В июле Королевский Альберт-холл в Лондоне стал первой ареной, которая взяла на себя обязательства по этой программе.

С назначением попечителей и получением обязательств от ряда известных артистов, которые будут выступать на стадионах и аренах в течение 2025 и 2026 годов, Live Trust уверен, что вскоре сможет начать оказывать финансовую поддержку там, где это необходимо - говорится в отчете.

Свою миссию "расширения возможностей" музыкальной индустрии Великобритании она определяет как толчок к экономическому росту, устранение барьеров для возможностей, повышение безопасности отрасли - сосредоточиваясь на проблемах нестабильности занятости работников, преследованиях и попытках терроризма на живых музыкальных мероприятиях - и сосредоточиваясь на экологической устойчивости.

