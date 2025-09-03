Купуйте заздалегідь, бо ціноутворення динамічне: квитки на ЧС з футболу-2026 коштуватимуть понад 6700 доларів

$41.360.01
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до ЄвросоюзуPhoto
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
Зіркові прем'єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 2025
Мессі з'явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ
Купуйте заздалегідь, бо ціноутворення динамічне: квитки на ЧС з футболу-2026 коштуватимуть понад 6700 доларів

Київ

ФІФА підтвердила, що квитки на Чемпіонат світу з футболу 2026 року коштуватимуть від 60 доларів, але динамічне ціноутворення може підвищити ціни до 6730 доларів. Посадовці ФІФА рекомендують купувати квитки заздалегідь, щоб уникнути значного зростання цін, як це було на ЧС-2022.

Купуйте заздалегідь, бо ціноутворення динамічне: квитки на ЧС з футболу-2026 коштуватимуть понад 6700 доларів

ФІФА підтвердила, що квитки на Чемпіонат світу з футболу 2026 року коштуватимуть від 60 доларів, але Міжнародна федерація футболу також "вітає" динамічне ціноутворення, що призведе до підвищення цін.

Передає УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Футбольні вболівальники можуть придбати квитки на Чемпіонат світу з футболу 2026 року за ціною у 60 доларів, але це у найкращому випадку. ФІФА підтвердила, що використовуватиме динамічне ціноутворення. Це посадовці ФІФА обговорювали за тиждень до початку продажу.

Довідка

Динамічне ціноутворення означає, що ці початкові ціни можуть, і, ймовірно, значно зростуть. У даному випадку, ціни на квитки коригуватимуться продавцем відповідно до попиту.

Найдешевші квитки коштуватимуть від 60 доларів. Втім найдорожчі, на найкращі місця - коштуватимуть від 6730 доларів.

Купуйте квитки заздалегідь - ключове повідомлення. Особливо якщо ви знаєте, де будете, бо живете в цьому місті, або ви вболівальник трьох країн-господарів, і ви вже знаєте, коли і де вони гратимуть.

- пояснює Геймо Ширгі, головний операційний директор Чемпіонату світу.

З нещодавньої історії

 Достатньо згадати 2022 рік, турнір у Катарі. Як тільки були оголошені подробиці про квитки на турнір, ціни швидко зросли до 475 доларів США, а згодом і до 1607 доларів США. 

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп заявив, що може запросити президента рф володимира путіна на чемпіонат світу з футболу 2026 року в США.

Президент США Дональд Трамп висловив бажання забрати кубок Чемпіонату світу з футболу, який глава ФІФА Джанні Інфантіно привіз до Білого дому.

Збірна України втратила ще одного ключового гравця перед відбором на ЧС. Захисник Віталій Миколенко залишив розташування збірної України через пошкодження.

У 2024 році витрати на живу музику у Великій Британії зросли до рекордних 6,68 млрд фунтів. Це на 9,5% більше, ніж у 2023 році. 

Ігор Тележніков

