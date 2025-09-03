Купуйте заздалегідь, бо ціноутворення динамічне: квитки на ЧС з футболу-2026 коштуватимуть понад 6700 доларів

ФІФА підтвердила, що квитки на Чемпіонат світу з футболу 2026 року коштуватимуть від 60 доларів, але Міжнародна федерація футболу також "вітає" динамічне ціноутворення, що призведе до підвищення цін.

Футбольні вболівальники можуть придбати квитки на Чемпіонат світу з футболу 2026 року за ціною у 60 доларів, але це у найкращому випадку. ФІФА підтвердила, що використовуватиме динамічне ціноутворення. Це посадовці ФІФА обговорювали за тиждень до початку продажу.

Динамічне ціноутворення означає, що ці початкові ціни можуть, і, ймовірно, значно зростуть. У даному випадку, ціни на квитки коригуватимуться продавцем відповідно до попиту.

Найдешевші квитки коштуватимуть від 60 доларів. Втім найдорожчі, на найкращі місця - коштуватимуть від 6730 доларів.

Купуйте квитки заздалегідь - ключове повідомлення. Особливо якщо ви знаєте, де будете, бо живете в цьому місті, або ви вболівальник трьох країн-господарів, і ви вже знаєте, коли і де вони гратимуть. - пояснює Геймо Ширгі, головний операційний директор Чемпіонату світу.

Достатньо згадати 2022 рік, турнір у Катарі. Як тільки були оголошені подробиці про квитки на турнір, ціни швидко зросли до 475 доларів США, а згодом і до 1607 доларів США.

