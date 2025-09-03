Купуйте заздалегідь, бо ціноутворення динамічне: квитки на ЧС з футболу-2026 коштуватимуть понад 6700 доларів
ФІФА підтвердила, що квитки на Чемпіонат світу з футболу 2026 року коштуватимуть від 60 доларів, але динамічне ціноутворення може підвищити ціни до 6730 доларів. Посадовці ФІФА рекомендують купувати квитки заздалегідь, щоб уникнути значного зростання цін, як це було на ЧС-2022.
ФІФА підтвердила, що квитки на Чемпіонат світу з футболу 2026 року коштуватимуть від 60 доларів, але Міжнародна федерація футболу також "вітає" динамічне ціноутворення, що призведе до підвищення цін.
Передає УНН із посиланням на Associated Press.
Деталі
Футбольні вболівальники можуть придбати квитки на Чемпіонат світу з футболу 2026 року за ціною у 60 доларів, але це у найкращому випадку. ФІФА підтвердила, що використовуватиме динамічне ціноутворення. Це посадовці ФІФА обговорювали за тиждень до початку продажу.
Довідка
Динамічне ціноутворення означає, що ці початкові ціни можуть, і, ймовірно, значно зростуть. У даному випадку, ціни на квитки коригуватимуться продавцем відповідно до попиту.
Найдешевші квитки коштуватимуть від 60 доларів. Втім найдорожчі, на найкращі місця - коштуватимуть від 6730 доларів.
Купуйте квитки заздалегідь - ключове повідомлення. Особливо якщо ви знаєте, де будете, бо живете в цьому місті, або ви вболівальник трьох країн-господарів, і ви вже знаєте, коли і де вони гратимуть.
З нещодавньої історії
Достатньо згадати 2022 рік, турнір у Катарі. Як тільки були оголошені подробиці про квитки на турнір, ціни швидко зросли до 475 доларів США, а згодом і до 1607 доларів США.
Нагадаємо
