Провокації польських вболівальників на матчі “Шахтар” - “Легія”: посол України відреагував

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що провокації польських вболівальників під час матчу другого туру Ліги конференцій між донецьким "Шахтарем" та варшавською "Легією, не мають відношення до спортивної події чи підтримки команд, а тому важко зрозуміти мотиви такої провокації. Про це Боднар написав у Facebook, передає УНН.

23 жовтня 2025 року у Кракові під час матчу "Шахтар Донецьк" – "Легія Варшава" в рамках групового етапу Ліги конференцій на трибуні вболівальників клубу "Легія Варшава" були розміщені провокативні банери, які не мають відношення до спортивної події чи підтримки команд. Поважаючи право польських вболівальників на висловлення своєї думки, важко зрозуміти мотиви такої провокації. Чи це робиться, щоб затьмарити щиру допомогу Польщі для українців, які знайшли прихисток від війни, чи це спроба перебити негативом слова вдячності від українських спортсменів, чи це бажання відволікти увагу від реальної загрози з боку росії, зокрема і для Польщі - написав Боднар.

Він наголосив, що "незважаючи ні на що, не перестану дякувати Польщі за підтримку українських спортсменів та українського спорту від початку повномасштабної російської агресії".

Як пише польське видання Weszlo, футбольний клуб "Вісла", на стадіоні якого проходив номінально домашній матч для "Шахтаря", допомогла фанатам "Легії" пронести прапор з надписом "Ми пам’ятаємо Волинь".

Перед матчем український клуб виступив проти вивішування банери на гостьовому секторі. Польські фанати повідомили, що будуть протестувати матч та не прийдуть на стадіон, але у справу втрутилась "Вісла", на чиїй арені і грає "Шахтар".

Посадовці краківського клубу "Вісла", зокрема ті, хто відповідав за безпеку стадіону, швидко зв’язалися з представниками донецького "Шахтаря" та силою словесних аргументів переконали їх, що на стадіоні має бути вивішений прапор "Ми пам’ятаємо Волинь". Які аргументи? Прості – що це історична правда, яку не можна приховати і яка нікому не шкодить; це просто констатація факту - пише видання.

Зазначається, що "Шахтар" зрозумів це та погодився дозволити прапор у гостьовій частині стадіону. Вболівальники "Легії" Варшава невдовзі почали заповнювати трибуни.

Під час поєдинку другого туру Ліги конференцій між донецьким "Шахтарем" та варшавською "Легією, в якому "гірники" поступилися на останніх секундах, ультрас "Легії" намагалися пронести на трибуни стадіону банер про Волинську трагедію з написом "Ми пам'ятаємо Волинь".

Під час поєдинку вболівальники "Легії" викрикували: "Ї***и УПА та Бандеру", а також "Шахтар з Донецька - стара радянська курва".

Воротар донецього клубу Кирило Фесюн після матчу назвав польських вболівальників "бидлом".

Я десь хвилині на сороковій тільки взагалі побачив, що вони присутні на трибунах. Я там щось чув, якісь кілька фраз, ну таке. Бидло, якщо чесно. Не дуже гарно - сказав Фесюн.

Провокації та пропущений гол на останніх секундах: “Шахтар” поступається “Легії” у Лізі конференцій