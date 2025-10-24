Провокації польських вболівальників на матчі “Шахтар” - “Легія”: посол України відреагував

$41.900.14
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУР
Публікації
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університету
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00
Як здивувати гостей на Гелловін: п'ять рецептів для моторошно смачного вечора
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Віктор Орбан
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Китай
Одеська область
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi"
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайті
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгу
Техніка
Соціальна мережа
Су-34
Фільм
Золото

Провокації польських вболівальників на матчі “Шахтар” - “Легія”: посол України відреагував

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Посол України в Польщі Василь Боднар прокоментував провокативні банери польських вболівальників на матчі "Шахтаря" та "Легії", назвавши їх не пов'язаними зі спортом. Він висловив подяку Польщі за підтримку українських спортсменів, незважаючи на інцидент.

Провокації польських вболівальників на матчі “Шахтар” - “Легія”: посол України відреагував

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що провокації польських вболівальників під час матчу другого туру Ліги конференцій між донецьким "Шахтарем" та варшавською "Легією, не мають відношення до спортивної події чи підтримки команд, а тому важко зрозуміти мотиви такої провокації. Про це Боднар написав у Facebook, передає УНН.

23 жовтня 2025 року у Кракові під час матчу "Шахтар Донецьк" – "Легія Варшава" в рамках групового етапу Ліги конференцій на трибуні вболівальників клубу "Легія Варшава" були розміщені провокативні банери, які не мають відношення до спортивної події чи підтримки команд. Поважаючи право польських вболівальників на висловлення своєї думки, важко зрозуміти мотиви такої провокації. Чи це робиться, щоб затьмарити щиру допомогу Польщі для українців, які знайшли прихисток від війни, чи це спроба перебити негативом слова вдячності від українських спортсменів, чи це бажання відволікти увагу від реальної загрози з боку росії, зокрема і для Польщі 

- написав Боднар.

Він наголосив, що "незважаючи ні на що, не перестану дякувати Польщі за підтримку українських спортсменів та українського спорту від початку повномасштабної російської агресії".

Як пише польське видання Weszlo, футбольний клуб "Вісла", на стадіоні якого проходив номінально домашній матч для "Шахтаря", допомогла фанатам "Легії" пронести прапор з надписом "Ми пам’ятаємо Волинь".

Перед матчем український клуб виступив проти вивішування банери на гостьовому секторі. Польські фанати повідомили, що будуть протестувати матч та не прийдуть на стадіон, але у справу втрутилась "Вісла", на чиїй арені і грає "Шахтар".

Посадовці краківського клубу "Вісла", зокрема ті, хто відповідав за безпеку стадіону, швидко зв’язалися з представниками донецького "Шахтаря" та силою словесних аргументів переконали їх, що на стадіоні має бути вивішений прапор "Ми пам’ятаємо Волинь". Які аргументи? Прості – що це історична правда, яку не можна приховати і яка нікому не шкодить; це просто констатація факту 

- пише видання.

Зазначається, що "Шахтар" зрозумів це та погодився дозволити прапор у гостьовій частині стадіону. Вболівальники "Легії" Варшава невдовзі почали заповнювати трибуни.

Доповнення

Під час поєдинку другого туру Ліги конференцій між донецьким "Шахтарем" та варшавською "Легією, в якому "гірники" поступилися на останніх секундах, ультрас "Легії" намагалися пронести на трибуни стадіону банер про Волинську трагедію з написом "Ми пам'ятаємо Волинь".

Під час поєдинку вболівальники "Легії" викрикували: "Ї***и УПА та Бандеру", а також "Шахтар з Донецька - стара радянська курва".

Воротар донецього клубу Кирило Фесюн після матчу назвав польських вболівальників "бидлом".

Я десь хвилині на сороковій тільки взагалі побачив, що вони присутні на трибунах. Я там щось чув, якісь кілька фраз, ну таке. Бидло, якщо чесно. Не дуже гарно 

- сказав Фесюн.

Провокації та пропущений гол на останніх секундах: “Шахтар” поступається “Легії” у Лізі конференцій23.10.25, 22:02 • 3546 переглядiв

Павло Башинський

СпортПолітика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Сутички
благодійність
Краків
Варшава
Україна
Польща