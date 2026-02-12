$43.030.06
Сборная Украины узнала соперников по Лиге Наций 2026/2027

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Сборная Украины по футболу сыграет в группе В2 Лиги Наций 2026/2027 против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. Турнир связан с квалификацией Евро-2028.

Сборная Украины узнала соперников по Лиге Наций 2026/2027

Сборная Украины по футболу узнала соперников в группе В2 Лиги Наций сезона 2026/2027, передает УНН

Детали

По результатам жеребьевки, наша сборная встретится со сборными Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. 

Дополнение

Календарь Лиги наций-2026/2027: 

  • 1 тур: 24-26 сентября 2026 года;
    • 2 тур: 27-30 сентября 2026 года;
      • 3 тур: 30 сентября - 3 октября 2026 года;
        • 4 тур: 4-6 октября 2026 года;
          • 5 тур: 12-14 ноября 2026 года;
            • 6 тур: 15-17 ноября 2026 года.

              Четвертьфиналы, плей-офф: 25-30 марта 2027 года. Полуфиналы, финал: 9-13 июня 2027 года.

              Турнир Лиги наций-2026/2027 будет связан с квалификацией Евро-2028. 

              Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

              • первое место - поднимется в Лигу А;
                • второе место - сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;
                  • третье место - сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;
                    • четвертое место - вылетит в Лигу С.

                      Напомним 

                      Сборная Украины встретится со Швецией в полуфинале плей-офф отбора на Чемпионат мира-2026. В случае победы, Украина сыграет в финале с победителем пары Польша – Албания.

                      Павел Башинский

                      Спорт
                      Албания
                      Швеция
                      Венгрия
                      Украина
                      Грузия
                      Польша