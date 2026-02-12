Сборная Украины узнала соперников по Лиге Наций 2026/2027
Киев • УНН
Сборная Украины по футболу сыграет в группе В2 Лиги Наций 2026/2027 против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. Турнир связан с квалификацией Евро-2028.
Сборная Украины по футболу узнала соперников в группе В2 Лиги Наций сезона 2026/2027, передает УНН.
Детали
По результатам жеребьевки, наша сборная встретится со сборными Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
Дополнение
Календарь Лиги наций-2026/2027:
- 1 тур: 24-26 сентября 2026 года;
- 2 тур: 27-30 сентября 2026 года;
- 3 тур: 30 сентября - 3 октября 2026 года;
- 4 тур: 4-6 октября 2026 года;
- 5 тур: 12-14 ноября 2026 года;
- 6 тур: 15-17 ноября 2026 года.
Четвертьфиналы, плей-офф: 25-30 марта 2027 года. Полуфиналы, финал: 9-13 июня 2027 года.
Турнир Лиги наций-2026/2027 будет связан с квалификацией Евро-2028.
Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:
- первое место - поднимется в Лигу А;
- второе место - сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;
- третье место - сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;
- четвертое место - вылетит в Лигу С.
Напомним
Сборная Украины встретится со Швецией в полуфинале плей-офф отбора на Чемпионат мира-2026. В случае победы, Украина сыграет в финале с победителем пары Польша – Албания.