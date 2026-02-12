Збірна України дізналася суперників по Лізі Націй 2026/2027

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
16:21 • 5364 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 10710 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 12444 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 16554 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 18010 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 20323 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 22199 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28159 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74046 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49296 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.3м/с
90%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 41661 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 28793 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 12932 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 8240 перегляди
Рада готує сценарії виборів під час війни та вже обіцяє перший документ14:42 • 6490 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 28866 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 74032 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 65954 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 68643 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 76439 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Сибіга
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Мілан
Брюссель
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 8358 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 12996 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 41721 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 36974 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 38562 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Збірна України дізналася суперників по Лізі Націй 2026/2027

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Збірна України з футболу зіграє в групі В2 Ліги Націй 2026/2027 проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Турнір пов'язаний із кваліфікацією Євро-2028.

Збірна України дізналася суперників по Лізі Націй 2026/2027

Збірна України з футболу дізналася суперників у групі В2 Ліги Націй сезону 2026/2027, передає УНН

Деталі

За результатами жеребкування, наша збірна зустрінеться із збірними Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. 

Доповнення

Календар Ліги націй-2026/2027: 

  • 1 тур: 24-26 вересня 2026 року;
    • 2 тур: 27-30 вересня 2026 року;
      • 3 тур: 30 вересня - 3 жовтня 2026 року;
        • 4 тур: 4-6 жовня 2026 року;
          • 5 тур: 12-14 листопада 2026 року;
            • 6 тур: 15-17 листопада 2026 року.

              Чвертьфінали, плей-оф: 25-30 березня 2027 року. Півфінали, фінал: 9-13 червня 2027 року.

              Турнір Ліги націй-2026/2027 буде пов'язаний із кваліфікацією Євро-2028. 

              Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

              • перше місце - підніметься до Ліги А;
                • друге місце - зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;
                  • третє місце - зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;
                    • четверте місце - вилетить до Ліги С.

                      Нагадаємо 

                      Збірна України зустрінеться зі Швецією у півфіналі плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2026. У разі перемоги, Україна зіграє у фіналі з переможцем пари Польща – Албанія.

                      Павло Башинський

                      Спорт
                      Албанія
                      Швеція
                      Угорщина
                      Україна
                      Грузія
                      Польща