Збірна України дізналася суперників по Лізі Націй 2026/2027
Київ • УНН
Збірна України з футболу зіграє в групі В2 Ліги Націй 2026/2027 проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Турнір пов'язаний із кваліфікацією Євро-2028.
Збірна України з футболу дізналася суперників у групі В2 Ліги Націй сезону 2026/2027, передає УНН.
Деталі
За результатами жеребкування, наша збірна зустрінеться із збірними Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
Доповнення
Календар Ліги націй-2026/2027:
- 1 тур: 24-26 вересня 2026 року;
- 2 тур: 27-30 вересня 2026 року;
- 3 тур: 30 вересня - 3 жовтня 2026 року;
- 4 тур: 4-6 жовня 2026 року;
- 5 тур: 12-14 листопада 2026 року;
- 6 тур: 15-17 листопада 2026 року.
Чвертьфінали, плей-оф: 25-30 березня 2027 року. Півфінали, фінал: 9-13 червня 2027 року.
Турнір Ліги націй-2026/2027 буде пов'язаний із кваліфікацією Євро-2028.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:
- перше місце - підніметься до Ліги А;
- друге місце - зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;
- третє місце - зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;
- четверте місце - вилетить до Ліги С.
Нагадаємо
Збірна України зустрінеться зі Швецією у півфіналі плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2026. У разі перемоги, Україна зіграє у фіналі з переможцем пари Польща – Албанія.