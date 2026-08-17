Сили оборони уразили базу дронів та станцію "Оріон" окупантів у Криму - Генштаб

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Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження місця зберігання ударних БпЛА та засоби управління противника, пише УНН.

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"У ніч на 17 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей російських окупантів", - ідеться у повідомленні Генштабу.

Уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського в тимчасово окупованого українського Криму. Зафіксовано пожежу на території об’єкта - повідомили у Генштабі.

І додали:

Окрім того, уражено наземну станцію управління БпЛА "Оріон" у Новофедорівці (ТОТ АР Крим). Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці, в тимчасово окупованому росіянами Криму, та пункт комунікації і живлення ретранслятора БпЛА на Тендрівській косі Херсонської області

Ступінь завданих збитків уточнюється.

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