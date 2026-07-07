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Канада объявила о новом пакете поддержки на 900 млн долларов — Зеленский встретился с Карни и обсудил Drone Deal

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Президент Украины встретился с премьер-министром Канады в Анкаре. Канада предоставит пакет поддержки на 900 миллионов долларов, в частности для усиления ПВО.

Канада объявила о новом пакете поддержки на 900 млн долларов — Зеленский встретился с Карни и обсудил Drone Deal

В Анкаре Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Канады Марком Карни. Глава государства поблагодарил Канаду за новый пакет поддержки на 900 миллионов долларов в такое сложное время, когда Украина очень нуждается в усилении ПВО, передает УНН со ссылкой на ОП.

"Спасибо за поддержку программы PURL. Сейчас у нас, возможно, самый большой дефицит – это ПВО, и мы получили большой пакет от Канады. Мы очень благодарны за это", – подчеркнул Президент.

"Это помощь на среднесрочную перспективу. Под среднесрочной перспективой я имею в виду ближайшие несколько месяцев. Эта помощь будет охватывать поставки военной техники, боеприпасов и другой поддержки в дополнение к этой жизненно необходимой помощи в сфере противовоздушной обороны", – отметил Марк Карни.

Премьер-министр подчеркнул, что Канада продолжит усиливать противовоздушную оборону Украины и будет вносить вклад в программу PURL. Он осудил российские удары по Украине, в результате которых погибли мирные люди. Лидеры обсудили шаги, которые могут еще больше помочь с усилением украинской ПВО.

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Зеленский приветствовал создание Банка в сфере обороны, безопасности и устойчивости и поблагодарил за приглашение для Украины стать государством-основательницей этого международного финансового учреждения. Банк будет работать над привлечением капитала, расширением доступа к финансированию, развитием оборонно-промышленного потенциала, масштабированием и внедрением технологий, проверенных в реальных боевых условиях, а также углублением промышленного партнерства между государствами-участниками.

Отдельное внимание – подготовке соглашения в формате Drone Deal между Канадой и Украиной.

Кроме того, Президент и Премьер-министр говорили об энергетическом сотрудничестве. Сейчас Украина и Канада работают одновременно над тремя проектами, детали которых пока не разглашаются. Соответствующие соглашения будут подписаны в ближайшее время. Также уделили внимание вариантам сотрудничества по газу.

Зеленский и Карни обменялись деталями своих обсуждений с партнерами. Речь шла и о совместных усилиях для достижения мира. Лидеры согласовали следующие контакты.

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Антонина Туманова

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