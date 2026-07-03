Канада планирует объявить о поддержке 10 странами глобального оборонного банка на саммите НАТО

Канада намерена объявить около 10 стран-основательниц глобального оборонного банка на саммите НАТО в Турции на следующей неделе, сообщила в четверг главный канадский переговорщик Изабель Гудон в комментарии Reuters, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Канады Марк Карни продвигает Банк обороны, безопасности и устойчивости (DSRB) в рамках своего призыва в этом году к созданию "альянса средних держав" для борьбы с тем, что он считает распадом традиционного мирового порядка, возглавляемого США.

"Мы поставили себе целью саммит НАТО как дедлайн... Мы намерены объявить список стран-основательниц", – сказала в интервью Изабель Гудон, главный канадский переговорщик по запуску многосторонней инициативы и генеральный директор Банка развития бизнеса Канады.

Цель банка – укрепить оборону союзных стран, привлекая до 100 миллиардов фунтов стерлингов (133 миллиарда долларов США) дешёвого финансирования.

Гудон сказала, что первоначальный список стран, вероятно, будет европейским, кроме Канады, но отказалась назвать их. Она предупредила, что объявление не гарантировано и зависит от окончательных переговоров с союзниками, в частности относительно их капитальных обязательств, но сказала, что проект имеет импульс.

"Мой премьер-министр сказал, что мы не должны стремиться к совершенству перед запуском этой инициативы, что мы должны объединить страны, которые готовы стать членами-основателями, и тогда членство останется открытым", — сказала Гудон.

Судьба проекта остаётся неопределённой без поддержки стран, которые имеют решающее значение для получения им тройного кредитного рейтинга АА.

DSRB провёл продуктивные переговоры с Южной Кореей, и существует 50-процентная вероятность её присоединения, возможно, позже, сказала Гудон, добавив, что ни одна другая страна G7 в настоящее время не близка к подписанию. Министерство финансов Южной Кореи ранее сообщало Reuters, что рассматривает это предложение.

"Мы, надеемся, пытаемся что-то подготовить к саммиту НАТО, но есть много составляющих", – сказал Джон Фрагос, пресс-секретарь министра финансов Канады, добавив, что преимущества банка "широко понятны".

Пока что к Канаде публично присоединился только Люксембург, который станет европейской базой банка. Карни заявил в пятницу о "критической массе" стран, которые намерены присоединиться, не называя их.

DSRB просит страны-лидеры платить пропорционально размеру их экономики, сказала Гудон. "Капитал – это самая сложная часть решения", – добавила она.

Пропорциональные взносы могут привести к тому, что Канада внесёт до 1,5 миллиарда евро (1,7 миллиарда долларов США), а меньшие страны заплатят от 500 до 750 миллионов евро, сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Великобритания сопротивлялась присоединению к DSRB, предпочитая реализовать собственный проект финансирования обороны, известный как MDM, вместе с Нидерландами и Финляндией, но изучала возможности его согласования или объединения с DSRB, сообщили два источника.

Карни заявил журналистам в пятницу, что он с нетерпением ждёт обсуждения банка с будущим премьер-министром Великобритании. Бывший мэр Манчестера Энди Бернем является фаворитом на замену Кира Стармера.

Германия также ранее дистанцировалась, но представитель Министерства финансов заявил, что с тех пор она присоединилась к переговорам по DSRB в качестве наблюдателя и пересматривает результаты.

Страна G7 Италия, а также Испания, Турция, Бельгия и Украина проанализировали предложения, сообщили несколько источников. Министерство иностранных дел Турции не сразу прокомментировало своё участие, но источники сообщили, что оно заинтересовано.

Нидерланды заявили, что не будут участвовать, а представитель правительства заявил, что они полностью сосредоточены на своей инициативе MDM с Великобританией и Финляндией.

Группа бывших советников НАТО по вопросам безопасности, высокопоставленных бывших военнослужащих и банкиров предложила создать DSRB в 2024 году.

Страны НАТО и их союзники сталкиваются с растущими потребностями в обороне, связанными с войной в Украине, ростом напряжённости с Россией и опасениями по поводу военной экспансии Китая.

В июне 2025 года лидеры НАТО договорились тратить 5% ВВП на инвестиции, связанные с обороной и безопасностью, к 2035 году.

Гудон сказала, что маловероятно, что Канада объявит город для DSRB на следующей неделе, поскольку претендуют пять мест – Торонто, Монреаль, Оттава, Галифакс и Ванкувер.

Ведущие банки, включая JPMorgan, Deutsche Bank, Commerzbank и ING, присоединились к проекту вместе с канадскими RBC, BMO, CIBC, Национальным банком Канады, Scotiabank и TD Bank.