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Канада первой заключила соглашение о безопасности с ЕС в рамках программы SAFE - глава Еврокомиссии

Киев • УНН

 • 478 просмотра

По словам Урсулы фон дер Ляйен, для стран, заключивших соответствующие соглашения с Евросоюзом, открываются более широкие возможности сотрудничества.

Канада первой заключила соглашение о безопасности с ЕС в рамках программы SAFE - глава Еврокомиссии

Канада стала первой страной за пределами Европейского Союза, которая заключила соглашение в сфере безопасности и обороны для участия в программе SAFE. Об этом во время саммита НАТО сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Детали

По ее словам, хотя базовые правила программы предусматривают, что большинство компонентов должно производиться в ЕС, для стран, заключивших соответствующие соглашения с Евросоюзом, открываются более широкие возможности сотрудничества.

Двери открыты шире, чем предусмотренные 35% для стран за пределами Европейского Союза, если подписано соглашение о безопасности и обороне. Канада стала первой страной, которая это сделала

- заявила фон дер Ляйен.

Зеленский назвал цели на саммите НАТО в Анкаре07.07.26, 12:49 • 2824 просмотра

Андрей Тимощенков

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