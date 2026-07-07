Канада первой заключила соглашение о безопасности с ЕС в рамках программы SAFE - глава Еврокомиссии

Канада стала первой страной за пределами Европейского Союза, которая заключила соглашение в сфере безопасности и обороны для участия в программе SAFE. Об этом во время саммита НАТО сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

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По ее словам, хотя базовые правила программы предусматривают, что большинство компонентов должно производиться в ЕС, для стран, заключивших соответствующие соглашения с Евросоюзом, открываются более широкие возможности сотрудничества.

Двери открыты шире, чем предусмотренные 35% для стран за пределами Европейского Союза, если подписано соглашение о безопасности и обороне. Канада стала первой страной, которая это сделала - заявила фон дер Ляйен.

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