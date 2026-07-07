Зеленский назвал цели на саммите НАТО в Анкаре

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты на саммите НАТО в турецкой Анкаре, куда прибыл вместе с первой леди Еленой Зеленской, пишет УНН.

Он анонсировал "важную работу", сосредоточенную на соглашениях по дронам и противовоздушной обороне.

Впереди важная работа в Анкаре. Мы ожидаем сильный и результативный саммит НАТО - написал Зеленский в соцсетях.

Со слов Президента, "сейчас нужны решения, которые дадут больше защиты нашим людям, больше возможностей для нашей обороны и еще более сильное безопасностное взаимодействие между Украиной, Европой и Америкой".

"Форум оборонных индустрий НАТО, запланированные почти два десятка двусторонних встреч с лидерами, новые Drone Deals и другие договоренности с партнерами. Неизменно будем работать над усилением ПВО для Украины. Новые системы, ракеты к ним, вопросы лицензий на производство – все это наш приоритет. Благодарны всем, кто помогает Украине реальными шагами", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТО