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Зеленский назвал цели на саммите НАТО в Анкаре

Киев • УНН

 • 1954 просмотра

Президент Украины прибыл в Анкару на саммит НАТО. Он ожидает решений по усилению ПВО и новых соглашений о дронах.

Зеленский назвал цели на саммите НАТО в Анкаре

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты на саммите НАТО в турецкой Анкаре, куда прибыл вместе с первой леди Еленой Зеленской, пишет УНН.

Он анонсировал "важную работу", сосредоточенную на соглашениях по дронам и противовоздушной обороне.

Впереди важная работа в Анкаре. Мы ожидаем сильный и результативный саммит НАТО

- написал Зеленский в соцсетях.

Со слов Президента, "сейчас нужны решения, которые дадут больше защиты нашим людям, больше возможностей для нашей обороны и еще более сильное безопасностное взаимодействие между Украиной, Европой и Америкой".

"Форум оборонных индустрий НАТО, запланированные почти два десятка двусторонних встреч с лидерами, новые Drone Deals и другие договоренности с партнерами. Неизменно будем работать над усилением ПВО для Украины. Новые системы, ракеты к ним, вопросы лицензий на производство – все это наш приоритет. Благодарны всем, кто помогает Украине реальными шагами", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТО07.07.26, 11:52 • 8336 просмотров

Юлия Шрамко

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