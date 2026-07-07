Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в турецкую Анкару для участия в саммите НАТО. Ожидается его личная встреча с Трампом 8 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в турецкую Анкару в рамках саммита НАТО. Турецкий ресурс TRHaber публикует соответствующие кадры, пишет УНН.
Детали
"Президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре", — говорится в подписи к видео.
Как сообщало CNN, ожидается, что Зеленский проведет личную встречу с Трампом в среду, 8 июля.
Президент Украины, как сообщается, посетит ужин лидеров в Анкаре, но не будет принимать участия в заседаниях саммита НАТО.
Ожидаем, что саммит НАТО в Анкаре не будет пустым, нужны решения - Зеленский06.07.26, 20:37 • 3498 просмотров