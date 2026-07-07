Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в турецкую Анкару в рамках саммита НАТО. Турецкий ресурс TRHaber публикует соответствующие кадры, пишет УНН.

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре", — говорится в подписи к видео.

Как сообщало CNN, ожидается, что Зеленский проведет личную встречу с Трампом в среду, 8 июля.

Президент Украины, как сообщается, посетит ужин лидеров в Анкаре, но не будет принимать участия в заседаниях саммита НАТО.

Ожидаем, что саммит НАТО в Анкаре не будет пустым, нужны решения - Зеленский