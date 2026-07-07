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Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТО

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в турецкую Анкару для участия в саммите НАТО. Ожидается его личная встреча с Трампом 8 июля.

Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в турецкую Анкару в рамках саммита НАТО. Турецкий ресурс TRHaber публикует соответствующие кадры, пишет УНН.

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре", — говорится в подписи к видео.

Как сообщало CNN, ожидается, что Зеленский проведет личную встречу с Трампом в среду, 8 июля. 

Президент Украины, как сообщается, посетит ужин лидеров в Анкаре, но не будет принимать участия в заседаниях саммита НАТО.

Ожидаем, что саммит НАТО в Анкаре не будет пустым, нужны решения - Зеленский06.07.26, 20:37 • 3498 просмотров

Юлия Шрамко

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