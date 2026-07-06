Ожидаем, что саммит НАТО в Анкаре не будет пустым, нужны решения - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы саммит НАТО в Анкаре не был "пустым". Нужны решения лидеров в защите жизни, безопасности сотрудничества, оборонных возможностях. Об этом Глава государства заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Очень ожидаем и чтобы саммит сейчас в Анкаре – саммит самых сильных евроатлантических государств – не был пустым. И чтобы наша защита жизни, наше сотрудничество в сфере безопасности, оборонные возможности здесь, в Европе, и с Америкой стали больше благодаря совместной работе и совместным решениям. Решения нужны - сказал Зеленский.

Напомним

Накануне саммита НАТО, который начнется во вторник, турецкая столица Анкара прошла обновление, чтобы улучшить свой вид для 32 глав государств-членов Альянса, среди которых будет и президент США Дональд Трамп.