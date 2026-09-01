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Что изменилось для украинцев с 1 сентября: цены на топливо и газ, зарплаты, военные выплаты и образование

Киев • УНН

 • 1690 просмотра

В сентябре повышаются зарплаты работников сферы образования и студенческие стипендии, а военнослужащие получают выплаты по новой системе. Цены на газ и акцизы не меняются.

Что изменилось для украинцев с 1 сентября: цены на топливо и газ, зарплаты, военные выплаты и образование

С началом осени в Украине вступает в силу ряд решений, касающихся зарплат работников сферы образования, студенческих стипендий и организации обучения. Также уже начисляются по новой системе отдельные выплаты военнослужащим. 

УНН собрал главные изменения, которые стоит учитывать украинцам в сентябре.

Топливо и газ: как меняются цены с началом осени

Автоматического повышения цен на бензин, дизельное топливо и автогаз из-за новых акцизов с 1 сентября 2026 года не произойдет. Действующий график повышения акцизного налога предусматривает изменение ставок раз в год. 

На 2026 год акциз составляет 300,8 евро за 1000 литров бензина, 253,8 евро за 1000 литров дизельного топлива и 198 евро за 1000 литров сжиженного газа. Следующий этап повышения запланирован с 1 января 2027 года — до 329,9 евро, 291,9 евро и 223 евро соответственно.

При этом розничные цены на АЗС могут меняться независимо от налогового календаря. В конце августа средняя цена бензина А-95 в Украине составляла около 80,07 грн за литр, дизельного топлива — 91,53 грн, автогаза — 43,07 грн. 

Уже 1 сентября отдельные сети скорректировали цены: в частности, WOG повысила цену бензина А-95 на 1 грн за литр. Такие изменения связаны с рыночной конъюнктурой, закупочными ценами, валютным курсом и логистикой, а не со вступлением в силу новой ставки акциза именно в сентябре.

Для бытовых потребителей газа также все остается без изменений. В ГК "Нафтогаз Украины", которая обслуживает подавляющее большинство домохозяйств, тарифный план "Фиксированный" составляет 7,96 грн за кубометр с НДС и действует с 1 мая 2026 года до 30 апреля 2027 года. Поэтому, руководствуясь лишь сменой сезона,   пересматривать цены на газ для клиентов компания не планирует.   

Зарплаты и выплаты военнослужащим: что нового с сентября

Отдельного общего повышения базового денежного обеспечения военнослужащих именно с 1 сентября правительство не вводило. В то же время с лета действует новая система мотивационных и боевых выплат, которые военнослужащие продолжат получать осенью. Она распространяется как на контрактников, так и на мобилизованных.

В частности, для военнослужащих в тылу предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. грн в месяц. За непосредственное участие в боевых действиях на линии соприкосновения выплачивается 100 тыс. грн в месяц пропорционально времени выполнения задач. За выполнение задач до взводного опорного пункта включительно предусмотрено 170 тыс. грн в месяц, до ротного опорного пункта — 70 тыс. грн. 

Отдельно начисляются выплаты за штурмовые действия: 20 тыс. грн в сутки в случае восстановления позиций в глубине собственной обороны и 40 тыс. грн в сутки за штурм на линии соприкосновения или в глубине обороны противника. Совокупный размер ежемесячных боевых выплат ограничен 460 тыс. грн, без учета базового денежного обеспечения и отдельных бонусов.

Сфера образования: изменения для школ и учреждений высшего образования

Наиболее заметные изменения с 1 сентября касаются образования. 

Должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников повышаются еще на 20%. Первый этап повышения — на 30% — состоялся с 1 января, поэтому в 2026 году общее повышение по сравнению с 2025 годом, по данным МОН, составляет 50%.

Кроме того, школы, государственные учреждения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, а также инклюзивно-ресурсные центры переходят на новый механизм определения должностных окладов. Для школьных педагогов зарплата с учетом надбавок и доплат, по расчетам МОН, составит от 16,6 до 37 тыс. грн начисленных. Для педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования — от 17 до 53 тыс. грн. Конкретная сумма зависит от должности, стажа, квалификации, нагрузки, ученой степени и других доплат.

Еще одно изменение для студентов — удвоение академических стипендий. С 1 сентября ординарная академическая стипендия в учреждениях профессионального образования увеличивается с 1250 до 2500 грн, в учреждениях профессионального предвысшего образования — с 1510 до 3020 грн, а в учреждениях высшего образования — с 2000 до 4000 грн в месяц. Для специальностей, где предусмотрен повышенный размер, стипендия в учреждениях высшего образования составит 5100 грн. Именные правительственные стипендии для студентов университетов увеличиваются до 8000 грн.

Также с 1 сентября 150 академических лицеев начинают пилотирование новой модели профильной старшей школы. Ученики получат более широкий выбор профилей, предметов и курсов, а в лицеях будут внедряться индивидуальные образовательные траектории. Полномасштабный запуск профильной старшей школы по всей стране запланирован на 1 сентября 2027 года.

Социальные выплаты: кто получит больше в сентябре

Общего повышения пенсий или всех государственных социальных пособий с 1 сентября 2026 года не предусмотрено. Основная индексация пенсий в этом году состоялась с 1 марта. Однако для части домохозяйств размер субсидии изменился после автоматического перерасчета, который Пенсионный фонд провел в августе.

Перерасчет касается семей, в которых среднемесячный совокупный доход вырос или уменьшился более чем на 50%. Если доход существенно снизился, субсидия может увеличиться; если вырос — выплата, наоборот, может стать меньше. Обращаться в Пенсионный фонд для такого перерасчета не нужно.

Кроме того, в новом учебном году продолжается программа "Пакет школьника". Семьи, в которых ребенок в 2026/2027 учебном году идет в первый класс на подконтрольной Украине территории, могут получить единовременно 5 тыс. грн на каждого первоклассника. Средства разрешено тратить на книги, канцтовары, школьные принадлежности, детскую одежду и обувь. Заявления принимают до 1 ноября 2026 года через "Дію" или сервисный центр Пенсионного фонда.

Что празднуют 1 сентября в Украине и мире01.09.26, 07:00 • 11130 просмотров

Александра Василенко

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