Що змінилося для українців з 1 вересня: ціни на пальне і газ, зарплати, військові виплати та освіта

З початком осені в Україні набуває чинності низка рішень, які стосуються зарплат освітян, студентських стипендій та організації навчання. Також уже нараховуються за новою системою окремі виплати військовим.

УНН зібрав головні зміни, які варто врахувати українцям у вересні.

Пальне та газ: як змінюються ціни з початком осені

Автоматичне підвищення цін на бензин, дизельне пальне та автогаз через нові акцизи з 1 вересня 2026 року не відбудеться. Чинний графік підвищення акцизного податку передбачає зміну ставок раз на рік.

На 2026 рік акциз становить 300,8 євро за 1000 літрів бензину, 253,8 євро за 1000 літрів дизельного пального та 198 євро за 1000 літрів скрапленого газу. Наступний етап підвищення запланований з 1 січня 2027 року — до 329,9 євро, 291,9 євро та 223 євро відповідно.

При цьому роздрібні ціни на АЗС можуть змінюватися незалежно від податкового календаря. Наприкінці серпня середня ціна бензину А-95 в Україні становила близько 80,07 грн за літр, дизельного пального — 91,53 грн, автогазу — 43,07 грн.

Уже 1 вересня окремі мережі скоригували прайси: зокрема, WOG підвищила ціну бензину А-95 на 1 грн за літр. Такі зміни пов'язані з ринковою кон'юнктурою, закупівельними цінами, курсом валют і логістикою, а не з набранням чинності новою ставкою акцизу саме у вересні.

Для побутових споживачів газу все залишається також без змін. У ГК "Нафтогаз України", яка обслуговує переважну більшість домогосподарств, тарифний план "Фіксований" становить 7,96 грн за кубометр з ПДВ і діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року. Тому, керуючись лише зміною сезону, переглядати ціни газу для клієнтів компанія не планує.

Зарплати та виплати військовим: що нового з вересня

Окремого загального підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців саме з 1 вересня уряд не запроваджував. Водночас з літа діє нова система мотиваційних і бойових виплат, яку військові продовжать отримувати восени. Вона поширюється як на контрактників, так і на мобілізованих.

Зокрема, для військовослужбовців у тилу передбачена додаткова винагорода 10 тис. грн на місяць. За безпосередню участь у бойових діях на лінії зіткнення виплачується 100 тис. грн на місяць пропорційно часу виконання завдань. За виконання завдань до взводного опорного пункту включно передбачено 170 тис. грн на місяць, до ротного опорного пункту — 70 тис. грн.

Окремо нараховують виплати за штурмові дії: 20 тис. грн за добу у разі відновлення позицій у глибині власної оборони та 40 тис. грн за добу за штурм на лінії зіткнення або в глибині оборони противника. Сукупний розмір щомісячних бойових виплат обмежений 460 тис. грн, без урахування базового грошового забезпечення та окремих бонусів.

Освітня сфера: зміни для шкіл і закладів вищої освіти

Найпомітніші зміни з 1 вересня стосуються освіти.

Посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників підвищуються ще на 20%. Перший етап підвищення — на 30% — відбувся з 1 січня, тож у 2026 році загальне підвищення порівняно з 2025 роком, за даними МОН, становить 50%.

Крім того, школи, державні заклади професійної, фахової передвищої та вищої освіти, а також інклюзивно-ресурсні центри переходять на новий механізм визначення посадових окладів. Для шкільних педагогів зарплата з урахуванням надбавок і доплат, за розрахунками МОН, становитиме від 16,6 до 37 тис. грн нарахованих. Для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти — від 17 до 53 тис. грн. Конкретна сума залежить від посади, стажу, кваліфікації, навантаження, наукового ступеня та інших доплат.

Ще одна зміна для студентів — подвоєння академічних стипендій. З 1 вересня ординарна академічна стипендія у закладах професійної освіти зростає з 1250 до 2500 грн, у закладах фахової передвищої освіти — з 1510 до 3020 грн, а у закладах вищої освіти — з 2000 до 4000 грн на місяць. Для спеціальностей, де передбачений підвищений розмір, стипендія у ЗВО становитиме 5100 грн. Іменні урядові стипендії для студентів університетів зростають до 8000 грн.

Також з 1 вересня 150 академічних ліцеїв розпочинають пілотування нової моделі профільної старшої школи. Учні отримають ширший вибір профілів, предметів і курсів, а в ліцеях запроваджуватимуть індивідуальні освітні траєкторії. Повномасштабний запуск профільної старшої школи по всій країні запланований на 1 вересня 2027 року.

Соціальні виплати: хто отримає більше у вересні

Загального підвищення пенсій або всіх державних соціальних допомог з 1 вересня 2026 року не передбачено. Основна індексація пенсій цього року відбулася з 1 березня. Однак для частини домогосподарств розмір субсидії змінився після автоматичного перерахунку, який Пенсійний фонд провів у серпні.

Перерахунок стосується сімей, у яких середньомісячний сукупний дохід зріс або зменшився більш ніж на 50%. Якщо дохід суттєво знизився, субсидія може зрости; якщо збільшився — виплата, навпаки, може стати меншою. Звертатися до Пенсійного фонду для такого перерахунку не потрібно.

Крім того, у новому навчальному році продовжується програма "Пакунок школяра". Родини, у яких дитина у 2026/2027 навчальному році йде до першого класу на підконтрольній Україні території, можуть отримати одноразово 5 тис. грн на кожного першокласника. Кошти дозволено витрачати на книги, канцелярію, шкільне приладдя, дитячий одяг і взуття. Заяви приймають до 1 листопада 2026 року через "Дію" або сервісний центр Пенсійного фонду.

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