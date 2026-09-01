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Що святкують 1 вересня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 2218 перегляди

1 вересня відзначають День знань, Всесвітній день написання листів і День подяки рудим котам. Церкви святкують церковне новоліття.

Що святкують 1 вересня в Україні та світі

1 вересня традиційно асоціюється з початком навчального року, проте ця дата також знаменує старт церковного новоліття та декілька цікавих міжнародних свят, зокрема Всесвітній день написання листів та День подяки рудим котам, пише УНН.

День знань

Традиційне свято, що символізує початок нового навчального року в загальноосвітніх, професійних та вищих закладах освіти.

Всесвітній день написання листів (World Letter Writing Day)

Міжнародна ініціатива, заснована у 2014 році Річардом Сімпкіном, спрямована на відродження та збереження традиції рукописного листування в епоху цифрових комунікацій.

День подяки рудим котам (Ginger Cat Appreciation Day)

Неофіційне свято, створене розробником програмного забезпечення Крісом Роєм на згадку про свого кота. Мета дня — привернення уваги до адопції безпритульних тварин.

День пам'яті Емми Натт (Emma M. Nutt Day)

Історична дата на честь першої у світі жінки-оператора телефонного зв'язку, яка заступила на зміну в Бостоні 1 вересня 1878 року. До цього операторами працювали лише юнаки.

Церковне новоліття

За новим календарем православна та греко-католицька церкви відзначають Початок індикту, церковне новоліття,— старт нового літургійного року. Також цього дня вшановують пам'ять преподобного Симеона Стовпника та його матері Марфи. У народній традиції свято відоме як Семена, яке знаменувало завершення літніх польових робіт і початок осіннього циклу.

За старим календарем віряни відзначають день пам'яті мученика Андрія Стратилата та з ним 2593 воїнів-мучеників, які прийняли смерть за християнську віру наприкінці III століття.

Олександра Месенко

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