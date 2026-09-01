Что празднуют 1 сентября в Украине и мире

1 сентября традиционно ассоциируется с началом учебного года, однако эта дата также знаменует начало церковного новолетия и несколько интересных международных праздников, в частности Всемирный день написания писем и День благодарности рыжим котам, пишет УНН.

День знаний

Традиционный праздник, символизирующий начало нового учебного года в общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведениях.

Всемирный день написания писем (World Letter Writing Day)

Международная инициатива, основанная в 2014 году Ричардом Симпкином, направленная на возрождение и сохранение традиции рукописной переписки в эпоху цифровых коммуникаций.

День благодарности рыжим котам (Ginger Cat Appreciation Day)

Неофициальный праздник, созданный разработчиком программного обеспечения Крисом Роем в память о своем коте. Цель этого дня — привлечь внимание к усыновлению бездомных животных.

День памяти Эммы Натт (Emma M. Nutt Day)

Историческая дата в честь первой в мире женщины — оператора телефонной связи, которая заступила на смену в Бостоне 1 сентября 1878 года. До этого операторами работали только юноши.

Церковное новолетие

По новому календарю православная и греко-католическая церкви отмечают Начало индикта, церковное новолетие, — начало нового литургического года. Также в этот день чтят память преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы. В народной традиции праздник известен как Семён, он знаменовал завершение летних полевых работ и начало осеннего цикла.

По старому календарю верующие отмечают день памяти мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 воинов-мучеников, принявших смерть за христианскую веру в конце III века.