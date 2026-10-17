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The Washington Post
Отопление

Украина накопила рекордные за 6 лет запасы газа перед зимой — Нафтогаз

Киев • УНН

 • 10779 просмотра

Запасы газа в подземных хранилищах достигли 16 млрд кубометров — максимума с 2020 года. Нафтогаз дополнительно законтрактовал более 1 млрд кубометров.

Украина накопила рекордные за 6 лет запасы газа перед зимой — Нафтогаз

Украина накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах накануне отопительного сезона. Это самый высокий показатель с 2020 года, несмотря на усиление российских атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил исполняющий обязанности главы «Нафтогаза» Сергей Федоренко в интервью Reuters, пишет УНН.

Детали

По его словам, в течение 2026 года Россия более 400 раз атаковала объекты компании — вдвое чаще, чем в прошлом году. Под ударами оказались предприятия по добыче, переработке и транспортировке нефти и газа, а также теплоэлектростанции в прифронтовых регионах.

В этом году большинство наших объектов подверглись ударам

— рассказал Федоренко, отметив, что компания продолжает восстанавливать поврежденную инфраструктуру и усиливать ее защиту.

Хватит ли Украине газа на зиму

Нынешние запасы превышают минимальный объем в 13,2 млрд кубометров, который правительство определило как необходимый для прохождения зимы. Для сравнения, прошлый отопительный сезон Украина начинала с запасами менее 14 млрд кубометров.

В то же время потребление газа в стране сокращается. По прогнозу Федоренко, в 2026 году оно составит около 20 млрд кубометров против 21 млрд в прошлом году. Одной из причин стало прекращение работы части промышленных предприятий из-за российских обстрелов.

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Для дополнительного обеспечения отопительного сезона «Нафтогаз» уже законтрактовал импорт более 1 млрд кубометров газа, из которых 25% приходится на сжиженный природный газ. Поставки предусмотрены на период с декабря по март.

Украина также предложила Европейскому союзу использовать свои подземные газохранилища, общая вместимость которых составляет около 30 млрд кубометров. Для европейских партнеров готовы выделить треть этих мощностей.

Несмотря на рекордные запасы, в «Нафтогазе» осторожно оценивают перспективы прохождения зимы из-за постоянной угрозы новых российских ударов и возможных повреждений энергетической инфраструктуры.

ЕС грозит дефицит газа с приближением зимы - Politico09.10.26, 09:43 • 5121 просмотр

Степан Гафтко

Экономика
Взрывы
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Нафтогаз
Reuters
Европейский Союз
Украина