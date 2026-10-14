Україна накопичила рекордні за 6 років запаси газу перед зимою – Нафтогаз

Україна накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах напередодні опалювального сезону. Це найвищий показник із 2020 року, попри посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це заявив виконувач обов'язків голови "Нафтогазу" Сергій Федоренко в інтерв'ю Reuters, пише УНН.

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За його словами, протягом 2026 року росія понад 400 разів атакувала об'єкти компанії – удвічі частіше, ніж торік. Під ударами опинилися підприємства з видобутку, переробки та транспортування нафти й газу, а також теплоелектростанції у прифронтових регіонах.

Цього року більшість наших об'єктів зазнали ударів – розповів Федоренко, зазначивши, що компанія продовжує відновлювати пошкоджену інфраструктуру та посилювати її захист.

Чи вистачить Україні газу на зиму

Нинішні запаси перевищують мінімальний обсяг у 13,2 млрд кубометрів, який уряд визначив необхідним для проходження зими. Для порівняння, минулий опалювальний сезон Україна розпочинала із запасами менш ніж 14 млрд кубометрів.

Водночас споживання газу в країні скорочується. За прогнозом Федоренка, у 2026 році воно становитиме близько 20 млрд кубометрів проти 21 млрд торік. Однією з причин стало припинення роботи частини промислових підприємств через російські обстріли.

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Для додаткового забезпечення опалювального сезону "Нафтогаз" уже законтрактував імпорт понад 1 млрд кубометрів газу, з яких 25% припадає на зріджений природний газ. Постачання передбачені на період із грудня до березня.

Україна також запропонувала Євросоюзу використовувати свої підземні газосховища, загальна місткість яких становить близько 30 млрд кубометрів. Для європейських партнерів готові виділити третину цих потужностей.

Попри рекордні запаси, у "Нафтогазі" обережно оцінюють перспективи проходження зими через постійну загрозу нових російських ударів та можливі пошкодження енергетичної інфраструктури.

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