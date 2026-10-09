ЄС загрожує дефіцит газу з наближенням зими - Politico

ЄС загрожує дефіцит газу на зиму, який може змусити його намагатися замінити втрачене енергопостачання, еквівалентне тому, що використовується 12 мільйонами домогосподарств. Про це з посиланням на відповідні звіти повідомляє Politico, пише УНН.

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Дефіцит, як зазначається, підвищує перспективу зростання рахунків за електроенергію та вимушених заходів енергозбереження взимку, якщо блок не зможе знайти достатні постачання в інших місцях.

"Оскільки війна з Іраном продовжує порушувати світове постачання енергоносіїв, ЄС стикається із загальним дефіцитом цієї зими до 14 мільярдів кубічних метрів природного газу, що близько 7% потреб блоку та достатньо для забезпечення електроенергією від 10 до 12 мільйонів європейських домогосподарств", згідно зі звітом Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу, американського аналітичного центру з питань енергетики.

Ці висновки, як вказано, повторюються в ключовому звіті провідної європейської організації операторів газових мереж, який був представлений національним енергетичним чиновникам у четвер, 8 жовтня.

Природний газ широко використовується для опалення будівель Європи, енергопостачання її промисловості та виробництва електроенергії. Але газові запаси ЄС впали до найнижчого рівня за цей період року з початку ведення обліку у 2011 році, трохи вище 70%, після того, як високі ціни зробили більш привабливим для трейдерів продаж газу влітку, а не зберігання його для подальшого використання взимку.

IEEFA виявила, що ціни на газ знаходяться на майже чотирирічному максимумі, а пропозиції обмежені через американо-ізраїльську війну на Близькому Сході, тому Європа має обмежені можливості постачання, якщо майбутня зима виявиться такою ж холодною, як і попередня.

Хоча це не обов'язково означає, що в блоці закінчиться газ, це означає, що може бути на 7 мільярдів кубічних метрів менше запасів газу, який можна використовувати. Це може змусити країни купувати газ за високими цінами на дедалі волатильніших світових ринках або навіть вимагати від споживачів скорочення попиту, якщо нові запаси будуть недоступні.

Рекордно низькі запаси ЄС залишають блок "з меншим буфером" проти глобальних перебоїв у постачанні, роблячи його "вразливим до стрибків цін". Про це заявила Ана Яллер-Макаревич, провідний європейський аналітик IEEFA з питань енергетики. Якщо країнам доведеться вичерпати цьогорічні запаси, це також призведе до необхідності поповнення запасів наступного року, що продовжить замкнене коло низьких запасів і високих цін, додала вона.

Ті ж ризики були окреслені в зимовому прогнозі поставок на 2026-2027 роки, опублікованому в четвер Європейською мережею операторів газотранспортних систем (ENTSO-G), асоціацією газових операторів. У звіті попереджається, що якщо імпорт скрапленого природного газу буде обмеженим або навіть "оптимальним" в умовах холодної зими, рівні запасів можуть впасти до 11%, що є базовим рівнем, необхідним для стратегічних резервів, які нелегко використовувати.

Якщо країни сподіваються відновити свої резерви до 30% до кінця зими — або зіткнуться зі збільшенням ризику майбутніх холодів — обсяги, еквівалентні 7% попиту, доведеться або скоротити, або просто утримати від споживачів, попереджає ENTSO-G.

Частково, пише видання, цей тиск виникає через майбутню заборону на довгострокові контракти на постачання російського СПГ у всьому ЄС, яка має набути чинності в січні, що, згідно зі звітом IEEFA, призведе до скорочення імпорту газу до Європи ще на 7 мільярдів кубічних метрів. Російський газ традиційно використовувався для компенсації "коливань попиту" протягом зими, йдеться у звіті. "Тепер Європа залежить від сховищ, щоб пережити зиму", - сказано у звіті.

Ще гірше, як стверджується у звіті IEEFA, попит на газ протягом зими за останні два роки різко зріс, тоді як імпорт до блоку залишився на місці. Через це ЄС більше покладався на свої резерви протягом зимового періоду, і чисте скорочення запасів у січні цього року досягло 22,6 млрд кубометрів порівняно з 18,8 млрд кубометрів у січні 2025 року і 17,8 млрд кубометрів у січні 2024 року.

Альтернативою був би імпорт нового СПГ, морського пального, яке ЄС все частіше закуповує у США. Але за поточними цінами імпорт втрачених обсягів коштуватиме європейцям додаткові 3 мільярди євро, що на 12% більше, ніж коштував би той самий обсяг минулого року, на додаток до вже захмарних цін, згідно зі звітом. Виробництво СПГ у США також працює майже на повну потужність, а це означає, що цей додатковий імпорт ще більше скоротить пропозицію, сказала Яллер-Макаревич.

Для деяких зростання цін є більш імовірним. Хоча сценарій ENTSO-G щодо напруженого ринку передбачає "глобальний дефіцит", який передбачає скорочення імпорту СПГ до Європи на 20%, Лоран Русецкас, старший аналітик газового ринку S&P Global Energy, стверджує, що запаси можуть падати лише до певного рівня, "оскільки швидке скорочення на початку зими призведе до зростання цін", що призведе до припливу вантажів до Європи з Азії.

"У Європі немає великого попиту, який можна було б знищити", – додав він, зазначивши, що війна в Україні вже знищила 20% промислового попиту блоку. "І він не відновився", - зазначив він.

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