ЕС грозит дефицит газа с приближением зимы - Politico

ЕС угрожает дефицит газа на зиму, который может заставить его попытаться заменить потерянные энергопоставки, эквивалентные объёму, используемому 12 миллионами домохозяйств. Об этом со ссылкой на соответствующие отчёты сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Дефицит, как отмечается, повышает вероятность роста счетов за электроэнергию и вынужденных мер по энергосбережению зимой, если блок не сможет найти достаточные поставки в других местах.

"Поскольку война с Ираном продолжает нарушать мировые поставки энергоносителей, ЕС сталкивается с общим дефицитом этой зимой до 14 миллиардов кубических метров природного газа, что составляет около 7% потребностей блока и достаточно для обеспечения электроэнергией от 10 до 12 миллионов европейских домохозяйств", — говорится в отчёте Института энергетической экономики и финансового анализа, американского аналитического центра по вопросам энергетики.

Эти выводы, как указывается, повторяются в ключевом отчёте ведущей европейской организации операторов газовых сетей, который был представлен национальным энергетическим чиновникам в четверг, 8 октября.

Природный газ широко используется для отопления зданий в Европе, энергоснабжения её промышленности и производства электроэнергии. Но запасы газа в ЕС упали до самого низкого уровня для этого периода года с начала ведения учёта в 2011 году — немного выше 70%, после того как высокие цены сделали для трейдеров более привлекательной продажу газа летом, а не его хранение для дальнейшего использования зимой.

IEEFA выяснила, что цены на газ находятся почти на максимальном уровне за четыре года, а поставки ограничены из-за американо-израильской войны на Ближнем Востоке, поэтому возможности Европы по поставкам ограничены, если предстоящая зима окажется такой же холодной, как предыдущая.

Хотя это не обязательно означает, что в блоке закончится газ, это означает, что запасов газа, которые можно использовать, может быть на 7 миллиардов кубических метров меньше. Это может заставить страны покупать газ по высоким ценам на всё более волатильных мировых рынках или даже потребовать от потребителей сократить спрос, если новые запасы будут недоступны.

Рекордно низкие запасы ЕС оставляют блок "с меньшим буфером" против глобальных перебоев в поставках, делая его "уязвимым к скачкам цен". Об этом заявила Ана Яллер-Макаревич, ведущий европейский аналитик IEEFA по вопросам энергетики. Если странам придётся исчерпать запасы этого года, это также приведёт к необходимости пополнения запасов в следующем году, что продлит замкнутый круг низких запасов и высоких цен, добавила она.

Те же риски были обозначены в зимнем прогнозе поставок на 2026–2027 годы, опубликованном в четверг Европейской сетью операторов газотранспортных систем (ENTSO-G), ассоциацией газовых операторов. В отчёте предупреждается, что если импорт сжиженного природного газа будет ограниченным или даже "оптимальным" в условиях холодной зимы, уровень запасов может упасть до 11%, что является базовым уровнем, необходимым для стратегических резервов, которые нелегко использовать.

Если страны надеются восстановить свои запасы до 30% к концу зимы — или же столкнуться с усилением риска будущих холодов — объемы, эквивалентные 7% спроса, придется либо сократить, либо просто удержать от потребителей, предупреждает ENTSO-G.

Частично, пишет издание, это давление возникает из-за предстоящего запрета на долгосрочные контракты на поставки российского СПГ по всему ЕС, который должен вступить в силу в январе и, согласно отчёту IEEFA, приведёт к сокращению импорта газа в Европу ещё на 7 миллиардов кубических метров. Российский газ традиционно использовался для компенсации "колебаний спроса" в течение зимы, говорится в отчёте. "Теперь Европа зависит от хранилищ, чтобы пережить зиму", — сказано в отчёте.

Что ещё хуже, как утверждается в отчёте IEEFA, спрос на газ в течение зимы за последние два года резко вырос, тогда как импорт в блок остался на прежнем уровне. В результате ЕС больше полагался на свои резервы в зимний период, и чистое сокращение запасов в январе этого года достигло 22,6 млрд кубометров по сравнению с 18,8 млрд кубометров в январе 2025 года и 17,8 млрд кубометров в январе 2024 года.

Альтернативой был бы импорт нового СПГ — морского топлива, которое ЕС всё чаще закупает у США. Но при текущих ценах импорт недостающих объёмов обойдётся европейцам ещё в 3 миллиарда евро, что на 12% больше, чем стоил бы тот же объём в прошлом году, вдобавок к уже заоблачным ценам, согласно отчёту. Производство СПГ в США также работает почти на полную мощность, а это означает, что этот дополнительный импорт ещё больше сократит предложение, сказала Яллер-Макаревич.

Для некоторых рост цен более вероятен. Хотя сценарий ENTSO-G для напряжённого рынка предусматривает "глобальный дефицит", предполагающий сокращение импорта СПГ в Европу на 20%, Лоран Русецкас, старший аналитик газового рынка S&P Global Energy, утверждает, что запасы могут снизиться лишь до определённого уровня, "поскольку быстрое сокращение в начале зимы приведёт к росту цен", что вызовет приток грузов в Европу из Азии.

"В Европе нет большого спроса, который можно было бы уничтожить", — добавил он, отметив, что война в Украине уже уничтожила 20% промышленного спроса блока. "И он не восстановился", — отметил он.

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