Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и электроэнергии из-за роста цен

Европейская комиссия призвала страны ЕС сокращать потребление газа и электроэнергии на фоне ограниченного мирового предложения и высоких цен на энергоносители. Об этом говорится в письме еврокомиссара по вопросам энергетики Дана Йоргенсена министрам стран ЕС, с которым ознакомилось Politico, пишет УНН.

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По словам Йоргенсена, снижение спроса может стать одним из главных способов сдержать дальнейший рост цен. Он призвал страны сокращать потребление газа и электроэнергии «настолько, насколько это будет необходимо».

В то же время еврокомиссар подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, непосредственной угрозы безопасности энергоснабжения в настоящее время нет.

Запасы газа остаются низкими

Газовые хранилища Европы сейчас заполнены примерно на 68% — это ниже 71% в аналогичный период 2021 года, накануне масштабного энергетического кризиса. Дополнительное давление создает война в Иране, которая нарушила мировые потоки газа и усилила опасения по поводу дорогой зимы в Европе

Базовая цель ЕС предусматривает заполнение хранилищ на 90% к началу ноября. Однако в этом году странам разрешили ориентироваться на 80%, чтобы избежать панических закупок газа и дополнительного скачка цен.

Еврокомиссия также призывает правительства делать любые меры по сдерживанию цен временными и четко направленными, чтобы они не стимулировали дополнительное потребление энергии.

Европе грозит борьба с Азией за сжиженный газ из-за рекордно низких запасов