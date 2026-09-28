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Financial Times
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Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и электроэнергии из-за роста цен

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

Еврокомиссия призывает страны ЕС сократить потребление энергии из-за высоких цен и ограниченного предложения. Газовые хранилища заполнены на 68%.

Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и электроэнергии из-за роста цен

Европейская комиссия призвала страны ЕС сокращать потребление газа и электроэнергии на фоне ограниченного мирового предложения и высоких цен на энергоносители. Об этом говорится в письме еврокомиссара по вопросам энергетики Дана Йоргенсена министрам стран ЕС, с которым ознакомилось Politico, пишет УНН.

Подробности

По словам Йоргенсена, снижение спроса может стать одним из главных способов сдержать дальнейший рост цен. Он призвал страны сокращать потребление газа и электроэнергии «настолько, насколько это будет необходимо».

В то же время еврокомиссар подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, непосредственной угрозы безопасности энергоснабжения в настоящее время нет.

Запасы газа остаются низкими

Газовые хранилища Европы сейчас заполнены примерно на 68% — это ниже 71% в аналогичный период 2021 года, накануне масштабного энергетического кризиса. Дополнительное давление создает война в Иране, которая нарушила мировые потоки газа и усилила опасения по поводу дорогой зимы в Европе

Базовая цель ЕС предусматривает заполнение хранилищ на 90% к началу ноября. Однако в этом году странам разрешили ориентироваться на 80%, чтобы избежать панических закупок газа и дополнительного скачка цен.

Еврокомиссия также призывает правительства делать любые меры по сдерживанию цен временными и четко направленными, чтобы они не стимулировали дополнительное потребление энергии.

Европе грозит борьба с Азией за сжиженный газ из-за рекордно низких запасов28.09.26, 00:38 • 1434 просмотра

Степан Гафтко

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