Єврокомісія закликала країни ЄС скоротити споживання газу та електроенергії через зростання цін
Київ • УНН
Єврокомісія закликає країни ЄС зменшити споживання енергії через високі ціни та обмежену пропозицію. Запаси газу заповнені на 68%.
Європейська комісія закликала країни ЄС скорочувати споживання газу та електроенергії на тлі обмеженої світової пропозиції та високих цін на енергоносії. Про це йдеться у листі єврокомісара з питань енергетики Дена Йоргенсена до міністрів країн ЄС, з яким ознайомилося Politico, пише УНН.
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За словами Йоргенсена, зниження попиту може стати одним із головних способів стримати подальше зростання цін. Він закликав країни скорочувати споживання газу та електроенергії "настільки, наскільки буде необхідно".
Водночас єврокомісар наголосив, що попри складну ситуацію безпосередньої загрози для безпеки енергопостачання наразі немає.
Запаси газу залишаються низькими
Газові сховища Європи зараз заповнені приблизно на 68% – це нижче за 71% в аналогічний період 2021 року, напередодні масштабної енергетичної кризи. Додатковий тиск створює війна в Ірані, яка порушила світові потоки газу та посилила побоювання щодо дорогої зими в Європі
Базова ціль ЄС передбачає заповнення сховищ на 90% до початку листопада. Однак цього року країнам дозволили орієнтуватися на 80%, щоб уникнути панічних закупівель газу та додаткового стрибка цін.
Єврокомісія також закликає уряди робити будь-які заходи зі стримування цін тимчасовими та чітко спрямованими, щоб вони не стимулювали додаткове споживання енергії.
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