Российские войска нанесли удары по объектам Группы «Нафтогаз» в Днепропетровской и Полтавской областях. В настоящее время специалисты оценивают последствия обстрела. Об этом сообщили в НАК «Нафтогаз Украины», пишет УНН.

Россияне нанесли удары по объектам Группы «Нафтогаз» в Днепропетровской и Полтавской областях. Специалисты оценивают последствия обстрела, что осложняется рисками повторных ударов — говорится в сообщении.

И. о. председателя правления компании Сергей Федоренко отметил, что интенсивность российских атак на критическую инфраструктуру Группы возрастает.

Практически ежедневно враг наносит удары по объектам добычи и распределения газа, от которых зависит тепло в домах украинцев этой зимой — отметил Федоренко.

В настоящее время продолжается оценка масштабов разрушений. Вместе с тем, по словам Федоренко, сотрудники предприятий не пострадали.

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