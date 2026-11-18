Враг атаковал объекты "Нафтогаза" в Полтавской и Днепропетровской областях
Киев • УНН
российские войска ударили по объектам "Нафтогаза" в Полтавской и Днепропетровской областях. Работники не пострадали, последствия оцениваются.
Российские войска нанесли удары по объектам Группы «Нафтогаз» в Днепропетровской и Полтавской областях. В настоящее время специалисты оценивают последствия обстрела. Об этом сообщили в НАК «Нафтогаз Украины», пишет УНН.
Россияне нанесли удары по объектам Группы «Нафтогаз» в Днепропетровской и Полтавской областях. Специалисты оценивают последствия обстрела, что осложняется рисками повторных ударов
И. о. председателя правления компании Сергей Федоренко отметил, что интенсивность российских атак на критическую инфраструктуру Группы возрастает.
Практически ежедневно враг наносит удары по объектам добычи и распределения газа, от которых зависит тепло в домах украинцев этой зимой
В настоящее время продолжается оценка масштабов разрушений. Вместе с тем, по словам Федоренко, сотрудники предприятий не пострадали.
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