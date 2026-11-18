В столичном Печерском районе обломки вражеского беспилотника попали в 28-этажный жилой дом. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передаёт УНН.

В Печерском районе попадание обломков БПЛА в 28-этажный жилой дом на уровне 11-го этажа - сообщил городской голова.

По его словам, экстренные службы направляются на место.

Также в Печерском районе произошло падение обломков в парковой зоне.

Напомним

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