Осколки вражеского дрона попали в 28-этажный дом на столичном Печерске
Киев • УНН
В Печерском районе Киева обломки БПЛА попали в жилой дом на уровне 11-го этажа. Экстренные службы направляются на место.
В столичном Печерском районе обломки вражеского беспилотника попали в 28-этажный жилой дом. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передаёт УНН.
В Печерском районе попадание обломков БПЛА в 28-этажный жилой дом на уровне 11-го этажа
По его словам, экстренные службы направляются на место.
Также в Печерском районе произошло падение обломков в парковой зоне.
Напомним
Враг продолжает атаковать столицу Украины дронами. В Киеве работала ПВО.