Украина заключила новый контракт на три партии сжиженного газа из США на зиму
Киев • УНН
Нафтогаз и польская компания ORLEN заключили контракт на три партии американского СПГ в первом квартале 2027 года. Газ будет поступать через Польшу.
Украина заключила новый контракт на три партии сжиженного газа из США на нынешний отопительный сезон в первом квартале 2027 года. Об этом 18 ноября сообщили в Группе Нафтогаз, пишет УНН.
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Группа Нафтогаз и польская компания ORLEN заключили новый контракт на поставку трех партий американского СПГ в первом квартале 2027 года. Это обеспечит дополнительную устойчивость во время пикового потребления зимой
Газ из США, как отмечается, будет регазифицироваться на терминале в Свиноуйсьце и поступать в Украину через польскую газотранспортную систему.
"Наше стратегическое партнерство с ORLEN укрепляет энергетическую безопасность Украины. В условиях постоянных российских атак наряду с защитой и восстановлением объектов мы работаем над тем, чтобы иметь надежные источники и маршруты поставок газа", - прокомментировал и. о. председателя правления Группы Нафтогаз Сергей Федоренко.
Этот контракт, как указано, стал результатом предыдущих договоренностей, закрепленных в сентябре во время Саммита Карпатской восьмерки.
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