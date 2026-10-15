россия продолжает наносить удары по газодобывающей инфраструктуре - "Нафтогаз"

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россия в ночь на 15 октября атаковала газодобывающую инфраструктуру Нафтогаза в Полтавской области. Работа приостановлена. Об этом сообщили в Группе Нафтогаз, пишет УНН.

Ночью россия атаковала газодобывающую инфраструктуру Группы Нафтогаз в Полтавской области. В результате удара вражеского БПЛА повреждено технологическое оборудование, на объекте возник пожар. Работа приостановлена - сообщили в компании.

"Сотрудники в момент атаки находились в укрытии, никто из персонала не пострадал. На месте продолжается оценка последствий и масштабов разрушений", — отметил и.о. председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

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