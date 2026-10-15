россия продолжает наносить удары по газодобывающей инфраструктуре - "Нафтогаз"
Киев • УНН
В результате атаки БПЛА повреждено оборудование и возник пожар. Работу приостановили, персонал не пострадал.
россия в ночь на 15 октября атаковала газодобывающую инфраструктуру Нафтогаза в Полтавской области. Работа приостановлена. Об этом сообщили в Группе Нафтогаз, пишет УНН.
Ночью россия атаковала газодобывающую инфраструктуру Группы Нафтогаз в Полтавской области. В результате удара вражеского БПЛА повреждено технологическое оборудование, на объекте возник пожар. Работа приостановлена
"Сотрудники в момент атаки находились в укрытии, никто из персонала не пострадал. На месте продолжается оценка последствий и масштабов разрушений", — отметил и.о. председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко.
Ночь под российскими ударами: какие регионы Украины атаковал враг и что известно о последствиях15.10.26, 07:19 • 54176 просмотров