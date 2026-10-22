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Газ на зиму: в Украине подготовили 24 сценария с учетом атак рф

Киев • УНН

 • 1160 просмотра

Нафтогаз разработал 24 сценария прохождения зимы с учетом ударов РФ, погоды и добычи газа. Украина усиливает сотрудничество с партнерами.

Газ на зиму: в Украине подготовили 24 сценария с учетом атак рф

Для Украины подготовили 24 сценария прохождения зимы в нефтегазовом секторе с учетом ряда факторов, в том числе атак рф. Об этом сообщили в Группе Нафтогаз 22 октября, пишет УНН.

Группа Нафтогаз подготовила 24 сценария прохождения зимы с учетом возможных российских атак

- сообщили в компании.

О подготовке к отопительному сезону и ключевых потребностях нефтегазового сектора и. о. председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко рассказал во время онлайн-брифинга с послами Украины по всему миру.

"Каждый сценарий учитывает интенсивность российских ударов, температурные условия и объемы собственной добычи газа. Для всех определены алгоритмы действий", - сообщили в Нафтогазе.

Отдельное внимание уделили важности активизации работы с международными партнерами.

"У нас есть успешный пример такого сотрудничества с Норвегией, которая уже оказала Нафтогазу существенную грантовую помощь для закупки дополнительного газа. Продолжаем совместную работу с международными партнерами, чтобы обеспечить дополнительные ресурсы для защиты и восстановления инфраструктуры и закупки газа", — отметил Федоренко.

Украина накопила рекордные за 6 лет запасы газа перед зимой — Нафтогаз17.10.26, 00:38 • 13487 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Отопление
Война в Украине
Электроэнергия
Нафтогаз
Норвегия
Украина