Газ на зиму: в Украине подготовили 24 сценария с учетом атак рф
Киев • УНН
Нафтогаз разработал 24 сценария прохождения зимы с учетом ударов РФ, погоды и добычи газа. Украина усиливает сотрудничество с партнерами.
Для Украины подготовили 24 сценария прохождения зимы в нефтегазовом секторе с учетом ряда факторов, в том числе атак рф. Об этом сообщили в Группе Нафтогаз 22 октября, пишет УНН.
Группа Нафтогаз подготовила 24 сценария прохождения зимы с учетом возможных российских атак
О подготовке к отопительному сезону и ключевых потребностях нефтегазового сектора и. о. председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко рассказал во время онлайн-брифинга с послами Украины по всему миру.
"Каждый сценарий учитывает интенсивность российских ударов, температурные условия и объемы собственной добычи газа. Для всех определены алгоритмы действий", - сообщили в Нафтогазе.
Отдельное внимание уделили важности активизации работы с международными партнерами.
"У нас есть успешный пример такого сотрудничества с Норвегией, которая уже оказала Нафтогазу существенную грантовую помощь для закупки дополнительного газа. Продолжаем совместную работу с международными партнерами, чтобы обеспечить дополнительные ресурсы для защиты и восстановления инфраструктуры и закупки газа", — отметил Федоренко.
Украина накопила рекордные за 6 лет запасы газа перед зимой — Нафтогаз17.10.26, 00:38 • 13487 просмотров