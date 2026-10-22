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Газ на зиму: в Україні підготували 24 сценарії з урахуванням атак рф

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Нафтогаз розробив 24 сценарії проходження зими з огляду на удари рф, погоду та видобуток газу. Україна посилює співпрацю з партнерами.

Газ на зиму: в Україні підготували 24 сценарії з урахуванням атак рф

Для України підготували 24 сценарії проходження зими в нафтогазовому секторі, зважаючи на низку чинників, у тому числі атак рф. Про це повідомили в Групі Нафтогаз 22 жовтня, пише УНН.

Група Нафтогаз підготувала 24 сценарії проходження зими з урахуванням можливих російських атак

- повідомили у компанії.

Про підготовку до опалювального сезону та ключові потреби нафтогазового сектору в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко розповів під час онлайн-брифінгу з послами України в усьому світі.

"Кожен сценарій враховує інтенсивність російських ударів, температурні умови та обсяги власного видобутку газу. Для всіх визначено алгоритми дій", - повідомили у Нафтогазі.

Окрему увагу приділили важливості інтенсифікації роботи з міжнародними партнерами.

"Маємо успішний приклад такої співпраці з Норвегією, яка вже надала Нафтогазу суттєву грантову допомогу для закупівлі додаткового газу. Продовжуємо спільну роботу з міжнародними партнерами, щоб забезпечити додаткові ресурси для захисту й відновлення інфраструктури та закупівлі газу", — зазначив Федоренко.

Україна накопичила рекордні за 6 років запаси газу перед зимою – Нафтогаз17.10.26, 00:38 • 13485 переглядiв

Юлія Шрамко

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