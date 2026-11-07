россия трижды за ночь атаковала объект "Нафтогаза"
Киев • УНН
В результате ночной атаки повреждено оборудование, произошли взрыв и масштабный пожар. Работников эвакуировали, пострадавших нет.
россия трижды за ночь атаковала объект Нафтогаза в центральной части Украины, возник масштабный пожар. Об этом сообщили в Группе Нафтогаз 7 ноября, пишет УНН.
Ночью враг трижды атаковал нефтегазовый объект Группы Нафтогаз в центральной части Украины. В результате атаки повреждено оборудование. На объекте произошел взрыв и возник масштабный пожар
"Никто из работников не пострадал, персонал своевременно эвакуировали. Благодарю спасателей ГСЧС и работников Нафтогаза за оперативную реакцию", — отметил и. о. председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко.
В настоящее время, как указано, продолжается оценка последствий атаки.
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Дополнение
По данным ГСЧС, в Житомирской области из-за российского удара вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры в Звягельском районе. Спасатели ликвидировали возгорание. Информация о погибших и пострадавших не поступала.