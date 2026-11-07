росія тричі за ніч атакувала об'єкт Нафтогазу
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки пошкоджено обладнання, сталися вибух і масштабна пожежа. Працівників евакуювали, постраждалих немає.
росія тричі за ніч атакувала об'єкт Нафтогаз у центральній частині України, виникла масштабна пожежа. Про це повідомили у Групі Нафтогаз 7 листопада, пише УНН.
Вночі ворог тричі атакував нафтогазовий об’єкт Групи Нафтогаз у центральній частині України. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання. На об’єкті стався вибух і виникла масштабна пожежа
"Ніхто з працівників не постраждав, персонал вчасно евакуювали. Дякую рятувальникам ДСНС та працівникам Нафтогазу за оперативну реакцію", — зазначив в. о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.
Наразі, як вказано, триває оцінка наслідків атаки.
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Доповнення
За даними ДСНС, на Житомирщині через російський удар спалахнула пожежа на об’єкті паливної інфраструктури у Звягельському районі. Рятувальники ліквідували займання.Інформація про загиблих і травмованих не надходила.