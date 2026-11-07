Масований удар рф пошкодив мережі передачі з АЕС, значні наслідки у столичному регіоні

Масований удар росія у ніч на 7 листопада спрямувала на низку об'єктів енергетики, у тому числі мережі передачі електроенергії з АЕС. Значні пошкодження на багатьох енергооб’єктах у столичному регіоні. На ранок є знеструмлення у 5 областях. Про це УНН пише з посиланням на дані Міненерго.

Вночі ворог завдав масованого удару по низці об’єктів енергетики України. Внаслідок чого на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Житомирській та Харківській областях. Маємо чисельні пошкодження мереж передачі та розподілу. Також були пошкоджені мережі, які передають електроенергію з АЕС до столичного та центрального регіонів України. Попри це енергетикам вже вдалось відновити електропостачання для частини споживачів