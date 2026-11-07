Масований удар рф пошкодив мережі передачі з АЕС, значні наслідки у столичному регіоні
Київ • УНН
Російська атака пошкодила енергооб’єкти та мережі передачі з АЕС. Знеструмлення зафіксували у п’яти областях, діють графіки.
Масований удар росія у ніч на 7 листопада спрямувала на низку об'єктів енергетики, у тому числі мережі передачі електроенергії з АЕС. Значні пошкодження на багатьох енергооб’єктах у столичному регіоні. На ранок є знеструмлення у 5 областях. Про це УНН пише з посиланням на дані Міненерго.
Атаки рф зачепили мережі передачі електроенергії з АЕС
Вночі ворог завдав масованого удару по низці об’єктів енергетики України. Внаслідок чого на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Житомирській та Харківській областях. Маємо чисельні пошкодження мереж передачі та розподілу. Також були пошкоджені мережі, які передають електроенергію з АЕС до столичного та центрального регіонів України. Попри це енергетикам вже вдалось відновити електропостачання для частини споживачів
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Ситуація у Києві та Київській області
росія завдала значних пошкоджень багатьом енергооб’єктам у столичному регіоні. Це суттєво ускладнило передачу електроенергії до столиці та області. Також, обмежено можливості електропостачання для низки сусідніх областей. Щоб відновити такий обсяг пошкодженого обладнання потрібен час
У ДТЕК вказали, що на Київщині "вночі ворог знову атакував один із енергетичних обʼєктів ДТЕК. Через обстріл у частині Броварського району відсутнє електропостачання. Руйнування значні. Відновлення потребуватиме часу".
Графіки
"У більшості областей України сьогодні продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності. Атаки не припиняються, тому ситуація з електропостачанням може швидко змінюватись протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину", - вказали у Міненерго.
У міністерстві наголосили: "Енергетики цілодобово роблять усе можливе, щоб електроенергія повернулася в наші домівки. У всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи. Енергетики працюють у посиленому режимі. Роботи затримують постійні повітряні тривоги. Але щойно лунає відбій - енергетики одразу повертаються до відновлення пошкодженого обладнання".
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