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Зеленський: рф запустила 36 балістичних ракет, вдарила по з'єднуючих Київ з АЕС підстанціях

Київ • УНН

 • 3600 перегляди

рф атакувала Україну 172 дронами та 36 балістичними ракетами, пошкодивши енергетику й підстанції. Постраждали дев’ятеро людей.

Зеленський: рф запустила 36 балістичних ракет, вдарила по з'єднуючих Київ з АЕС підстанціях

росія "готується" до тристоронніх перемовин, запустивши 36 балістичних ракет по Україні, атакуючи енергетику, зокрема по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України. Так прокоментував Президент України Володимир Зеленський масовану атаку рф у ніч на 7 листопада, пише УНН.

До тристоронніх перемовин росія готується, запускаючи балістику по українській критичній інфраструктурі. Де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні та рятувальні роботи у постраждалих регіонах. Комбінована була атака, загалом росіяни застосували 172 дрони і 36 балістичних ракет, і всі ракети – по Києву та області. Головна мішень удару – знову енергетика

- написав Зеленський у соцмережах.

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У столиці, зазначив він, "складна ситуація з постачанням електрики, води та тепла". "Пошкоджені житлові будинки, Північний міст, частково зруйнований дитячий садочок", - вказав Зеленський.

На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України. Пошкоджені підстанції також на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпровщині

- повідомив Зеленський.

За його даними, "крім Києва, ще дванадцять регіонів були під ударами. Дев’ять людей постраждало, серед них одна дитина".

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"Дякую всім нашим людям, які щодня захищають країну від цього терору, відновлюють і роблять все, щоб Україна пройшла зиму. Але коли росія намагається штовхнути Київ – багатомільйонне місто – і всю країну у блекаут, не можна лишати Україну наодинці. Ми розраховуємо на збільшення двосторонньої підтримки з боку Америки. Ми розраховуємо на збільшення уваги до України з боку Конгресу США. Тому що росія постійно збільшує кількість своїх ударів. Важливо, щоб підтримка України залишалася серед пріоритетів американської політики. Розраховуємо на єдність обох партій у питаннях безпеки, підтримки України, засудження російської агресії та посилення санкційного тиску на путіна. Рішучість та послідовність Америки у підтримці України мають велике значення для наближення миру", - підкреслив Зеленський.

Юлія Шрамко

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