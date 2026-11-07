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Зеленский: рф запустила 36 баллистических ракет, ударила по соединяющим Киев с АЭС подстанциям

Киев • УНН

 • 8072 просмотра

рф атаковала Украину 172 дронами и 36 баллистическими ракетами, повредив энергетику и подстанции. Пострадали девять человек.

Зеленский: рф запустила 36 баллистических ракет, ударила по соединяющим Киев с АЭС подстанциям

россия "готовится" к трехсторонним переговорам, запустив 36 баллистических ракет по Украине и атаковав энергетику, в частности подстанции, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. Так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку рф в ночь на 7 ноября, пишет УНН.

К трехсторонним переговорам россия готовится, запуская баллистические ракеты по украинской критической инфраструктуре. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются ремонтные и спасательные работы в пострадавших регионах. Атака была комбинированной: всего россияне применили 172 дрона и 36 баллистических ракет, и все ракеты — по Киеву и области. Главная цель удара — снова энергетика

— написал Зеленский в соцсетях.

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В столице, отметил он, "сложная ситуация с поставками электроэнергии, воды и тепла". "Повреждены жилые дома, Северный мост, частично разрушен детский сад", — указал Зеленский.

В Киевской области был нанесен удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. Повреждены подстанции также в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепровской областях

— сообщил Зеленский.

По его данным, "кроме Киева, еще двенадцать регионов подверглись ударам. Девять человек пострадали, среди них один ребенок".

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"Спасибо всем нашим людям, которые ежедневно защищают страну от этого террора, восстанавливают и делают все, чтобы Украина пережила зиму. Но когда россия пытается ввергнуть Киев — многомиллионный город — и всю страну в блэкаут, нельзя оставлять Украину один на один. Мы рассчитываем на увеличение двусторонней поддержки со стороны Америки. Мы рассчитываем на усиление внимания к Украине со стороны Конгресса США. Потому что россия постоянно увеличивает количество своих ударов. Важно, чтобы поддержка Украины оставалась среди приоритетов американской политики. Рассчитываем на единство обеих партий в вопросах безопасности, поддержки Украины, осуждения российской агрессии и усиления санкционного давления на путина. Решительность и последовательность Америки в поддержке Украины имеют большое значение для приближения мира", — подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

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