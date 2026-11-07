4 ракеты обезвредили во время массированной атаки рф баллистикой с "Цирконами"
Киев • УНН
россия нанесла комбинированный удар баллистическими ракетами и 172 дронами, преимущественно реактивными. ПВО уничтожила или подавила 4 ракеты и 149 БПЛА.
россия в ночь на 7 ноября нанесла удар по Украине баллистическими ракетами, в том числе "Цирконами", и 172 дронами, большинство из которых — реактивные. Сбиты или подавлены 4 баллистические ракеты и 149 беспилотников. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Чем и откуда атаковала рф
В ночь на 7 ноября (с 18:00 6 ноября) противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет "Искандер-М"/"Циркон"/KN-23/С-400 (районы пусков — Брянская, Воронежская обл. — РФ) и 172 ударных БпЛА типа Shahed (137 из них — реактивные), "Гербера", дронов-имитаторов типа "Пародия" (с направлений: Миллерово, Орёл, Курск, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецка, ВОТ АР Крым — Гвардейское, Чауда).
Куда ударил враг
Основное направление удара — Киевщина.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 4 ракеты "Искандер-М"/"Циркон"/KN-23/С-400 и 149 вражеских БпЛА типа Shahed (117 из них — реактивные), "Гербера" и дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще находятся в воздухе, боевая работа продолжается
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника по 24 локациям, а также падение сбитых (обломков) в 10 локациях.
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