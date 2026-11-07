Массированный удар РФ повредил сети передачи электроэнергии от АЭС, значительные последствия в столичном регионе

Массированный удар Россия в ночь на 7 ноября направила по ряду объектов энергетики, в том числе сетям передачи электроэнергии от АЭС. Значительные повреждения на многих энергообъектах в столичном регионе. Утром есть обесточенные потребители в 5 областях. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Минэнерго.

Ночью враг нанес массированный удар по ряду объектов энергетики Украины. В результате утром есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Житомирской и Харьковской областях. Имеем многочисленные повреждения сетей передачи и распределения. Также были повреждены сети, передающие электроэнергию от АЭС в столичный и центральный регионы Украины. Несмотря на это энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение для части потребителей