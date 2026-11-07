Массированный удар РФ повредил сети передачи электроэнергии от АЭС, значительные последствия в столичном регионе
Киев • УНН
Российская атака повредила энергообъекты и сети передачи электроэнергии от АЭС. Обесточивания зафиксировали в пяти областях, действуют графики.
Массированный удар Россия в ночь на 7 ноября направила по ряду объектов энергетики, в том числе сетям передачи электроэнергии от АЭС. Значительные повреждения на многих энергообъектах в столичном регионе. Утром есть обесточенные потребители в 5 областях. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Минэнерго.
Атаки РФ затронули сети передачи электроэнергии от АЭС
Ночью враг нанес массированный удар по ряду объектов энергетики Украины. В результате утром есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Житомирской и Харьковской областях. Имеем многочисленные повреждения сетей передачи и распределения. Также были повреждены сети, передающие электроэнергию от АЭС в столичный и центральный регионы Украины. Несмотря на это энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение для части потребителей
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Ситуация в Киеве и Киевской области
Россия нанесла значительные повреждения многим энергообъектам в столичном регионе. Это существенно усложнило передачу электроэнергии в столицу и область. Также ограничены возможности электроснабжения для ряда соседних областей. Чтобы восстановить такой объем поврежденного оборудования, потребуется время
В ДТЭК указали, что в Киевской области "ночью враг снова атаковал один из энергообъектов ДТЭК. Из-за обстрела в части Броварского района отсутствует электроснабжение. Разрушения значительные. Восстановление потребует времени".
Графики
"В большинстве областей Украины сегодня продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности. Атаки не прекращаются, поэтому ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час", - указали в Минэнерго.
В министерстве подчеркнули: "Энергетики круглосуточно делают все возможное, чтобы электроэнергия вернулась в наши дома. Во всех пострадавших регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются ремонтные работы. Энергетики работают в усиленном режиме. Работы задерживают постоянные воздушные тревоги. Но как только звучит отбой - энергетики сразу возвращаются к восстановлению поврежденного оборудования".
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