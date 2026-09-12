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Канада выделит Украине около $546 млн на закупку газа и создание запасов перед зимой

Киев • УНН

 • 1014 просмотра

Канада выделит Украине около $546 млн на закупку газа и запасы перед зимой. Еще $144 млн направят на энергетические проекты.

Канада выделит Украине около $546 млн на закупку газа и создание запасов перед зимой

Канада предоставит Украине 757 млн канадских долларов, или около $546 млн, на экстренные закупки природного газа и создание стратегических запасов топлива накануне зимы. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины по итогам работы украинской делегации в Канаде во главе с Президентом Владимиром Зеленским, пишет УНН.

Детали

Средства поступят через Европейский банк реконструкции и развития. Украина и Канада также работают над долгосрочными соглашениями о поставках сжиженного природного газа.

НАК «Нафтогаз Украины» и Kino Aski LNG подписали меморандум о возможных поставках СПГ после 2032 года. Их планируют синхронизировать с мощностями «Нафтогаза» на СПГ-терминале в Клайпеде в 2033–2044 годах. Потенциальная мощность проекта Kino Aski LNG составляет до 15 млн тонн СПГ в год.

Еще более $144 млн на энергетические проекты

Export Development Canada выделяет 200 млн канадских долларов, или около $144 млн, в рамках механизма льготного финансирования приоритетных проектов в Украине. В частности, речь идет о закупке канадского оборудования, технологий и услуг для украинских гидроэлектростанций.

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Канада также внесет новый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины — 10 млн канадских долларов, или около $7,2 млн. Таким образом, общий объем канадских взносов в фонд составит около $72 млн.

Кроме того, «Нафтогаз» договорился о сотрудничестве с Jacob Capital Management по инвестициям в генерацию и системы хранения электроэнергии. «Энергоатом» и канадская Cameco продолжат сотрудничество по долгосрочным поставкам урана и услугам по конверсии до 2035 года.

Расчеты произведены по актуальному курсу — около 0,72 доллара США за 1 канадский доллар.

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Степан Гафтко

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Электроэнергия
Нафтогаз
Канада
Владимир Зеленский
Украина