Канада виділить Україні близько $546 млн на закупівлю газу та створення запасів перед зимою

Канада надасть Україні 757 млн канадських доларів, або близько $546 млн, на екстрені закупівлі природного газу та створення стратегічних запасів палива напередодні зими. Про це повідомило Міністерство енергетики України за підсумками роботи української делегації в Канаді на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, пише УНН.

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Кошти надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку. Україна та Канада також працюють над довгостроковими угодами щодо постачання скрапленого природного газу.

НАК "Нафтогаз України" та Kino Aski LNG уклали меморандум щодо можливих поставок СПГ після 2032 року. Їх планують синхронізувати з потужностями "Нафтогазу" на СПГ-терміналі у Клайпеді у 2033–2044 роках. Потенційна потужність проєкту Kino Aski LNG становить до 15 млн тонн СПГ на рік.

Ще понад $144 млн на енергетичні проєкти

Export Development Canada виділяє 200 млн канадських доларів, або близько $144 млн, у межах механізму пільгового фінансування пріоритетних проєктів в Україні. Зокрема, йдеться про закупівлю канадського обладнання, технологій і послуг для українських гідроелектростанцій.

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Канада також зробить новий внесок у Фонд підтримки енергетики України – 10 млн канадських доларів, або близько $7,2 млн. Загальний обсяг канадських внесків до фонду таким чином становитиме близько $72 млн.

Крім того, "Нафтогаз" домовився про співпрацю з Jacob Capital Management щодо інвестицій у генерацію та системи зберігання електроенергії. "Енергоатом" і канадська Cameco продовжать співпрацю щодо довгострокових поставок урану та послуг із конверсії до 2035 року.

Розрахунки проведені за актуальним курсом близько 0,72 долара США за 1 канадський долар.

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