россияне атаковали дронами объект «Нафтогаза» в Полтавской области

Днём в субботу, 14 ноября, россияне атаковали дронами один из объектов Группы Нафтогаз в Полтавской области. В результате удара возник масштабный пожар, сообщила пресс-служба Нафтогаза, передаёт УНН.

Детали

На момент атаки работники находились в укрытии. На месте работают все необходимые службы. Оценить масштабы разрушений и нанесённый ущерб удастся, как только позволит ситуация с безопасностью.

Как отметил исполняющий обязанности председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко, на этой неделе атаки на инфраструктуру Нафтогаза происходят практически ежедневно.

Напомним

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