росіяни атакували дронами об’єкт Нафтогазу на Полтавщині

Вдень у суботу, 14 листопада, росіяни атакували дронами один із об’єктів Групи Нафтогаз на Полтавщині. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, повідомила пресслужба Нафтогазу, передає УНН.

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На момент атаки працівники перебували в укритті. На місці працюють усі необхідні служби. Оцінити масштаби руйнувань і завдані збитки вийде, щойно дозволить безпекова ситуація.

Як зазначив виконуючий обов’язки голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко, цього тижня атаки на інфраструктуру Нафтогазу відбуваються практично щодня.

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