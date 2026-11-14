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росіяни атакували дронами об’єкт Нафтогазу на Полтавщині

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

Унаслідок дронової атаки на об’єкт Нафтогазу виникла масштабна пожежа. Працівники перебували в укритті, збитки ще оцінюють.

росіяни атакували дронами об’єкт Нафтогазу на Полтавщині

Вдень у суботу, 14 листопада, росіяни атакували дронами один із об’єктів Групи Нафтогаз на Полтавщині. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, повідомила пресслужба Нафтогазу, передає УНН.

Деталі

На момент атаки працівники перебували в укритті. На місці працюють усі необхідні служби. Оцінити масштаби руйнувань і завдані збитки вийде, щойно дозволить безпекова ситуація.

Як зазначив виконуючий обов’язки голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко, цього тижня атаки на інфраструктуру Нафтогазу відбуваються практично щодня.

Нагадаємо

Для України підготували 24 сценарії проходження зими в нафтогазовому секторі, зважаючи на низку чинників, у тому числі атак рф.

Євген Устименко

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