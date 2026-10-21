россия ударила дроном по газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области - "Нафтогаз"

Фото: t.me/NaftogazUA

россия утром 21 октября атаковала газовую инфраструктуру Нафтогаза в Харьковской области. Об этом сообщили в Группе Нафтогаз, пишет УНН.

Сегодня утром россия снова атаковала газодобывающую инфраструктуру Группы Нафтогаз в Харьковской области. Вражеский дрон попал в одну из установок на производственной площадке - сообщили в Нафтогазе.

Как сообщили в компании, "из-за ситуации с безопасностью сейчас невозможно оценить последствия удара".

"россияне продолжают системно атаковать нефтегазовую инфраструктуру. С начала года враг более 400 раз наносил удары по объектам Группы Нафтогаз, что вдвое больше, чем в прошлом году", - отметил и.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

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Кроме того, по данным Минэнерго, "этой ночью и утром россия снова нанесла удары по энергетической инфраструктуре. Под атаками оказались объекты в городе Киеве, Киевской, Волынской и Одесской областях. К сожалению, в результате этих ударов часть украинских семей осталась без электроснабжения". После предыдущих атак на энергетическую инфраструктуру, как указано, продолжаются восстановительные работы в Тернопольской и Хмельницкой областях. Энергетикам удалось подключить к электроснабжению большую часть потребителей, обесточенных в результате атак.

Сложной, как отметили в Минэнерго, остается ситуация и в прифронтовых и приграничных регионах. Из-за постоянных обстрелов и боевых действий по состоянию на утро 21 октября были новые отключения электроэнергии в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

Из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, сегодня в отдельных регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.