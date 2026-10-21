росія вдарила дроном по газовидобувній інфраструктурі на Харківщині - Нафтогаз
Київ • УНН
Вранці 21 жовтня дрон рф влучив в установку Нафтогазу на Харківщині. Через атаки частина родин залишилася без світла, діють обмеження.
росія вранці 21 жовтня атакувала газову інфраструктуру Нафтогазу у Харківській області. Про це повідомили в Групі Нафтогаз, пише УНН.
Сьогодні вранці росія знову атакувала газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз на Харківщині. Ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику
Як повідомили у компанії, "через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару".
"росіяни продовжують системно атакувати нафтогазову інфраструктуру. З початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об’єктах Групи Нафтогаз, що в двічі більше ніж минулого року", - зазначив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.
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Окрім того, за даними Міненерго, "цієї ночі та вранці росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі. Під атаками опинилися об’єкти у місті Києві, Київській, Волинській та Одеській областях. На жаль, внаслідок цих ударів частина українських родин залишилася без електропостачання". Після попередніх атак на енергетичну інфраструктуру, як вказано, тривають відновлювальні роботи на Тернопільщині та Хмельниччині. Енергетикам вдалося заживити більшу частину споживачів знеструмлених внаслідок атак.
Складною, як зазначили у Міненерго, залишається ситуація і в прифронтових та прикордонних регіонах. Через постійні обстріли та бойові дії на ранок 21 жовтня були нові знеструмлення у Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.
Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, сьогодні в окремих регіонах діють графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.