российские войска атаковали авиабомбой подразделение газовой службы в Днепропетровской области, в результате чего пострадали трое работников "Нафтогаза". Одного из них госпитализировали, еще двое получили контузии. Кроме того, оккупанты нанесли удары по двум автозаправочным комплексам "Укрнафты" в Запорожской области. Об этом сообщил и. о. председателя правления Группы "Нафтогаз" Федоренко, пишет УНН.

Детали

По его словам, в результате удара по подразделению газовой службы трое сотрудников компании получили ранения и контузии.

Одного пострадавшего доставили в больницу, еще двое работников получили контузии.

В то же время российская армия атаковала два автозаправочных комплекса компании "Укрнафта" в Запорожской области.

россия усилила атаки на работников газовой отрасли

Федоренко отметил, что в последние дни российские войска неоднократно обстреливали работников газовой отрасли, их технику и объекты инфраструктуры.

Речь идет не только о повреждении энергетических объектов, но и о непосредственной угрозе жизни специалистов, которые обеспечивают работу газовой системы.

Информацию о масштабах повреждений подразделения газовой службы и автозаправочных комплексов пока не уточнили.

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