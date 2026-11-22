Россия сбросила авиабомбу на подразделение газовой службы в Днепропетровской области, пострадали трое работников «Нафтогаза»
Киев • УНН
РФ ударила авиабомбой по подразделению газовой службы в Днепропетровской области, ранив троих работников «Нафтогаза». Также атакованы два комплекса «Укрнафты» в Запорожской области.
российские войска атаковали авиабомбой подразделение газовой службы в Днепропетровской области, в результате чего пострадали трое работников "Нафтогаза". Одного из них госпитализировали, еще двое получили контузии. Кроме того, оккупанты нанесли удары по двум автозаправочным комплексам "Укрнафты" в Запорожской области. Об этом сообщил и. о. председателя правления Группы "Нафтогаз" Федоренко, пишет УНН.
Детали
По его словам, в результате удара по подразделению газовой службы трое сотрудников компании получили ранения и контузии.
Одного пострадавшего доставили в больницу, еще двое работников получили контузии.
В то же время российская армия атаковала два автозаправочных комплекса компании "Укрнафта" в Запорожской области.
россия усилила атаки на работников газовой отрасли
Федоренко отметил, что в последние дни российские войска неоднократно обстреливали работников газовой отрасли, их технику и объекты инфраструктуры.
Речь идет не только о повреждении энергетических объектов, но и о непосредственной угрозе жизни специалистов, которые обеспечивают работу газовой системы.
Информацию о масштабах повреждений подразделения газовой службы и автозаправочных комплексов пока не уточнили.
В Киевской области выросло число погибших после российского удара - ГСЧС22.11.26, 15:37 • 3014 просмотров