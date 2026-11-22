російські війська атакували авіабомбою підрозділ газової служби у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждали троє працівників "Нафтогазу". Одного з них госпіталізували, ще двоє зазнали контузій. Крім того, окупанти завдали ударів по двох автозаправних комплексах "Укрнафти" на Запоріжжі. Про це повідомив в.о. голови правління Групи "Нафтогаз" Федоренко, пише УНН.

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За його словами, внаслідок удару по підрозділу газової служби троє співробітників компанії дістали поранення та контузії.

Одного постраждалого доправили до лікарні, ще двоє працівників отримали контузії.

Водночас російська армія атакувала два автозаправні комплекси компанії "Укрнафта" у Запорізькій області.

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Федоренко зазначив, що останніми днями російські війська неодноразово обстрілювали працівників газової галузі, їхню техніку та об'єкти інфраструктури.

Йдеться не лише про пошкодження енергетичних об'єктів, а й про безпосередню загрозу життю фахівців, які забезпечують роботу газової системи.

Інформацію про масштаби пошкоджень підрозділу газової служби та автозаправних комплексів наразі не уточнили.

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