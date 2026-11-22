Фото: ГСЧС Украины

Число погибших в Киевской области в результате российского удара 22 ноября возросло до 2 человек, среди них 18-летний юноша. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Еще 4 человека, среди которых ребенок, пострадали. Спасатели ищут 11 человек, в том числе 2 детей, которые не выходят на связь.

На месте удара, кроме спасателей, работают психологи ГСЧС.

Напомним

В воскресенье, 22 ноября, российский удар разрушил подъезд пятиэтажного дома в Вышгородском районе.

В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов, образовавшихся в результате российского удара. Кроме того, УНН сообщал о пропавших без вести 15 людях, среди них двое детей: 12-летняя девочка и 7-летний мальчик.