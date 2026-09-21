Украина договаривается о газе на зиму на фоне российских ударов - с кем и что согласовано
Киев • УНН
Нафтогаз и ORLEN согласовали три партии СПГ в I квартале 2027 года и поставки нефтепродуктов на $500 млн. Также обсудили новые маршруты.
Украина договаривается о поставках газа на зиму на фоне атак рф на украинскую газодобычу. Группа Нафтогаз сообщила о подписанном меморандуме с польской ORLEN по поводу трех партий СПГ в первом квартале 2027 года, пишет УНН.
Что предусматривает сотрудничество
Во время Карпатского саммита компании подписали два меморандума, которые, как ожидается, укрепят энергетическую безопасность Украины и помогут диверсифицировать поставки энергоресурсов.
"ORLEN является важным стратегическим партнером Нафтогаза. В условиях постоянных российских атак на объекты собственной добычи для нас особенно важно иметь надежные источники поставок газа и диверсифицированные маршруты его доставки", — отметил исполняющий обязанности председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко.
О газе
Первый касается поставок трех партий СПГ в первом квартале 2027 года
О нефти
Еще один меморандум с ORLEN подписала Укрнафта, входящая в Группу Нафтогаз. Он предусматривает поставки нефтепродуктов для Украины на сумму 500 млн долларов.
Другие договоренности
Стороны, как сообщается, также проработают возможность поставок украинской нефти на НПЗ Европы и передачи Укрнафте подержанных топливозаправщиков для обеспечения стабильной логистики.
Кроме того, на том же саммите Группа Нафтогаз и венгерская компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы.
"Нафтогаз" и MOL создадут хранилища топлива для Украины в Венгрии20.09.26, 18:27 • 8900 просмотров