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Украина договаривается о газе на зиму на фоне российских ударов - с кем и что согласовано

Киев • УНН

 • 2312 просмотра

Нафтогаз и ORLEN согласовали три партии СПГ в I квартале 2027 года и поставки нефтепродуктов на $500 млн. Также обсудили новые маршруты.

Украина договаривается о газе на зиму на фоне российских ударов - с кем и что согласовано

Украина договаривается о поставках газа на зиму на фоне атак рф на украинскую газодобычу. Группа Нафтогаз сообщила о подписанном меморандуме с польской ORLEN по поводу трех партий СПГ в первом квартале 2027 года, пишет УНН.

Что предусматривает сотрудничество

Во время Карпатского саммита компании подписали два меморандума, которые, как ожидается, укрепят энергетическую безопасность Украины и помогут диверсифицировать поставки энергоресурсов.

"ORLEN является важным стратегическим партнером Нафтогаза. В условиях постоянных российских атак на объекты собственной добычи для нас особенно важно иметь надежные источники поставок газа и диверсифицированные маршруты его доставки", — отметил исполняющий обязанности председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

О газе

Первый касается поставок трех партий СПГ в первом квартале 2027 года

- указали в Группе Нафтогаз 21 сентября.

О нефти

Еще один меморандум с ORLEN подписала Укрнафта, входящая в Группу Нафтогаз. Он предусматривает поставки нефтепродуктов для Украины на сумму 500 млн долларов.

Другие договоренности

Стороны, как сообщается, также проработают возможность поставок украинской нефти на НПЗ Европы и передачи Укрнафте подержанных топливозаправщиков для обеспечения стабильной логистики.

Кроме того, на том же саммите Группа Нафтогаз и венгерская компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы. 

"Нафтогаз" и MOL создадут хранилища топлива для Украины в Венгрии20.09.26, 18:27 • 8900 просмотров

Юлия Шрамко

Экономика
Энергетика
Война в Украине
Нафтогаз
Европа
Венгрия
Украина
Польша