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В Норвегии арестовали российское судно по иску "Нафтогаза" на $4,22 млрд

Киев • УНН

 • 1706 просмотра

Судно "Профессор Молчанов" арестовали по заявлению "Нафтогаза". Оно не может покинуть порт Баренцбург до исполнения арбитражного решения.

В Норвегии арестовали российское судно по иску "Нафтогаза" на $4,22 млрд

В Норвегии арестовали судно «Профессор Молчанов», принадлежащее Российской Федерации, по заявлению Нафтогаза о принудительном взыскании $4,22 млрд, передает УНН со ссылкой на Нафтогаз.

Детали

Как сообщили в Нафтогазе, судно «Профессор Молчанов», принадлежащее Российской Федерации, используется для коммерческих экспедиционных круизов.

Решение принял Окружной суд Нур-Трумса и Сеньи 31 августа 2026 года. Арест должен обеспечить исполнение арбитражного решения о взыскании с России около $4,22 млрд, а также процентов и расходов, за незаконный захват активов Группы Нафтогаз в аннексированном Крыму.

Согласно решению суда, судно не может покидать место своего нахождения — порт Баренцбург на Шпицбергене.

«Это еще один важный шаг к восстановлению справедливости. Мы продолжим разыскивать российские активы по всему миру, пока присужденная Нафтогазу и другим компаниям Группы компенсация не будет выплачена», — подчеркнул и.о. председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

Нафтогаз: за неделю рф 13 раз атаковала газовые активы, в этом году интенсивность удвоилась17.08.26, 09:07 • 4521 просмотр

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Нафтогаз
Норвегия
Крым