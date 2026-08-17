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Нафтогаз: за неделю рф 13 раз атаковала газовые активы, за год интенсивность удвоилась

Киев • УНН

 • 456 просмотра

За неделю Россия 13 раз атаковала объекты Группы Нафтогаз, используя дроны и ракеты. В результате обстрелов остановлена работа части объектов, что приводит к потере объемов добычи.

Нафтогаз: за неделю рф 13 раз атаковала газовые активы, за год интенсивность удвоилась
фото иллюстративное

За неделю Россия 13 раз атаковала объекты Группы Нафтогаз, сообщили в компании в понедельник, пишет УНН.

За последнюю неделю Россия 13 раз атаковала объекты Группы Нафтогаз в разных регионах страны. Враг использовал дроны и ракеты. Один из активов подвергся атаке несколько раз. В частности, враг концентрирует удары на добывающей инфраструктуре. В результате обстрелов зафиксированы серьезные разрушения производственных мощностей и оборудования. Работа части объектов в результате атак остановлена

- сообщили в Нафтогазе.

Как отмечается, остановка "приводит к потере объемов добычи". Специалисты компании, как указано, начинают восстановление сразу, как только это позволяет ситуация с безопасностью.

"Благодаря строгому соблюдению протоколов безопасности никто из сотрудников во время вражеских атак не пострадал — и это самое главное. Подготовка к зиме проходит в условиях беспрецедентного по интенсивности количества атак на объекты Нафтогаза. Спасибо каждому, кто сегодня работает на производственных площадках в таких условиях и обеспечивает страну газом", — отметил и. о. председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

По данным Нафтогаза, с начала 2026 года Россия 293 раза атаковала объекты Группы Нафтогаз. "Интенсивность атак по сравнению с предыдущими годами выросла более чем вдвое", — говорится в сообщении.

рф атаковала Полтавскую область баллистическими ракетами и дронами, задело три предприятия17.08.26, 08:52 • 698 просмотров

Юлия Шрамко

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