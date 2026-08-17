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Нафтогаз: за тиждень рф 13 разів атакувала газові активи, цього року інтенсивність подвоїлася

Київ • УНН

 • 886 перегляди

За тиждень росія 13 разів атакувала об'єкти Групи Нафтогаз, використовуючи дрони та ракети. Внаслідок обстрілів зупинено роботу частини об'єктів, що призводить до втрати обсягів видобутку.

Нафтогаз: за тиждень рф 13 разів атакувала газові активи, цього року інтенсивність подвоїлася
фото ілюстративне

За тиждень росія 13 разів атакувала об’єкти Групи Нафтогаз, повідомили у компанії у понеділок, пише УНН.

За останній тиждень росія 13 разів атакувала об’єкти Групи Нафтогаз у різних регіонах країни. Ворог використовував дрони та ракети. Один з активів був атакований кілька разів. Зокрема ворог концентрує удари на видобувній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів зафіксовані серйозні руйнування виробничих потужностей та обладнання. Роботу частини об’єктів унаслідок атак зупинено

- повідомили у Нафтогазі.

Як зазначається, зупинка "призводить до втрати обсягів видобутку". Фахівці компанії, як вказано, розпочинають відновлення одразу, щойно це дозволяє безпекова ситуація.

"Завдяки суворому дотриманню протоколів безпеки ніхто зі співробітників під час ворожих атак не постраждав - і це найголовніше. Підготовка до зими проходить в умовах безпрецедентної за інтенсивністю кількості атак на об’єкти Нафтогазу. Дякую кожному, хто сьогодні працює на виробничих майданчиках у таких умовах та забезпечує країну газом", - зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

За даними Нафтогазу, з початку 2026 року росія 293 рази атакувала об’єкти Групи Нафтогаз. "Інтенсивність атак порівняно з попередніми роками зросла більш ніж удвічі", - ідеться у повідомленні.

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Юлія Шрамко

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