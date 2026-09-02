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У Норвегії арештували російське судно за позовом Нафтогазу на $4,22 млрд

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Судно "Професор Молчанов" арештували за заявою Нафтогазу. Воно не може залишати порт Баренцбург до виконання арбітражного рішення.

У Норвегії арештували російське судно за позовом Нафтогазу на $4,22 млрд

У Норвегії арештували судно "Професор Молчанов", яке належить російській федерації, за заявою Нафтогазу щодо примусового стягнення $4,22 млрд, передає УНН із посиланням на Нафтогаз.

Деталі

Як повідомили у Нафтогазі, судно "Професор Молчанов", яке належить російській федерації, використовується для комерційних експедиційних круїзів.

Рішення ухвалив Окружний суд Нур-Трумс і Сенья 31 серпня 2026 року. Арешт має забезпечити виконання арбітражного рішення про стягнення з росії близько $4,22 млрд, а також процентів і витрат, за незаконне захоплення активів Групи Нафтогаз в анексованому Криму.

Згідно з рішенням суду, судно не може залишати місце свого перебування - порт Баренцбург на Свальбарді.

"Це ще один важливий крок до відновлення справедливості. Ми продовжимо розшукувати російські активи по всьому світу, доки присуджена Нафтогазу та іншим компаніям Групи компенсація не буде сплачена", — наголосив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Нафтогаз: за тиждень рф 13 разів атакувала газові активи, цього року інтенсивність подвоїлася17.08.26, 09:07 • 4519 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Нафтогаз України
Норвегія
Крим