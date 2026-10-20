Как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой: действенные способы сэкономить на платежах

Зимой украинцы вынуждены отдавать значительную часть своих зарплат и пенсий, чтобы оплатить отопление, нагрев воды и работу электроприборов. Для многих оплата "коммуналки" в этот период становится непосильным бременем, из-за которого приходится либо занимать деньги, либо накапливать долги за услуги. Ведь, как ни парадоксально, для того чтобы сделать квартиру или дом энергоэффективными, тоже нужны немалые средства.

Однако справиться с проблемой можно без дорогостоящего ремонта жилья и замены бытовой техники. Стоит лишь немного скорректировать свои бытовые привычки и контролировать потребление коммунальных благ. Как это сделать, рассказывает УНН.

За что зимой украинцы платят больше всего

Значительную часть средств в зимний период традиционно забирает отопление. В квартирах с центральным отоплением люди получают единую платёжку за потреблённое тепло. А в квартирах или частных домах с автономным отоплением для того, чтобы согреться, приходится платить сразу за ряд услуг: газ, электроэнергию или тратить деньги на приобретение твёрдого топлива.

В настоящее время электроэнергия для населения стоит 4,32 грн за кВт·ч — такой тариф правительство сохранило до 30 апреля 2027 года. Для жителей жилья с электроотоплением действует льготная цена 2,64 грн за кВт·ч в пределах 2000 кВт·ч в месяц. Газ для клиентов "Нафтогаза" по плану "Фиксированный" стоит 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2027 года. А стоимость тепла и воды для украинцев из разных городов и посёлков будет различаться, поскольку зависит от конкретного поставщика.

Как экономить на отоплении без потери комфорта

Сначала разберёмся с температурой, которую считают безопасной и комфортной для жилых комнат зимой. Для большинства регионов Украины она колеблется в пределах 18 – 21 °C. Но детям, пожилым людям и тем, у кого есть заболевания, может понадобиться более тёплое помещение.

В Госэнергоэффективности украинцам по этому поводу советуют снижать температуру отопления на один градус там, где это технически возможно. Они опираются на информацию о том, что это может сократить использование тепла примерно на 5%. Впрочем, отметим, что такой результат не гарантирует аналогичного уменьшения платёжки. Кроме того, для квартир с централизованным отоплением финансовый эффект зависит от того, как учитывают и распределяют тепло: без индивидуального учёта уменьшение нагрева одного радиатора не обязательно снизит начисления.

Поэтому для того, чтобы действительно сэкономить на отоплении и не замёрзнуть в собственном доме, предлагаем прислушаться к другим советам. Так, батареи не следует закрывать мебелью, длинными шторами или сушить на них одежду. Это поможет потоку тёплого воздуха максимально распределиться по всей комнате, поскольку на батареях не будет препятствий.

Помочь также может фольгированный экран, который нужно установить на заднюю стенку за батареей или радиатором отопления. Фольга сработает как отражатель, и тепло, которое должно было бы нагревать наружную стену, будет обогревать комнату.

К слову, жилые комнаты лучше проветривать кратко и интенсивно, чем часами держать окно приоткрытым. Во время проветривания терморегулятор можно временно уменьшить, но перекрывать вентиляционные каналы нельзя.

Утепление квартиры: недорогие способы сохранить тепло

Прежде чем тратиться на новый дорогой энергоэффективный котёл, радиаторы или обогреватели, стоит проверить окна и двери. В частности, заменить изношенные уплотнители, отрегулировать оконные створки, закрыть щели возле порога и дверной коробки. Такие вещи могут казаться незначительными, но именно через щели в окнах и дверях теряется львиная доля тепла. Кроме того, через них по комнатам постоянно гуляют сквозняки, заставляющие жильцов включать дополнительные средства обогрева.

Плотные шторы также уменьшают ощущение холода от стекла, и этим можно пользоваться. Но, как мы уже писали выше, они не должны перекрывать радиатор.

А вот на что не стоит тратить средства и время, так это на разрекламированные средства типа тонкой «утеплительной» плёнки. Дистрибьюторы обещают, что, наклеенная на окна и даже стены, она поможет удержать тепло в помещениях. Но на практике результат от такого средства — мизерный или вообще отсутствует.

В некоторых семьях ради сохранения тепла с наступлением холодов герметизируют вентиляцию. Но это лишь повышает влажность и риск появления плесени. Кроме того, нефункционирующая вентиляция может стать смертельно опасной, если комната задымится или в ней начнёт накапливаться угарный газ.

Готовимся к зиме: чек-лист для дома, который поможет сохранить тепло и подготовиться к отключениям

Экономия электроэнергии: от бойлера до ночного тарифа

Много электроэнергии потребляют бойлеры, обогреватели, электроплиты и кондиционеры, работающие на обогрев. Например, прибор мощностью 2 кВт за пять часов использует 10 кВт·ч, что по обычному тарифу стоит 43,20 грн.

Поэтому для бойлера целесообразно выбрать умеренный нагрев и выключать его, когда температура воды достигнет 55 °C, вместо того чтобы нагревать её до 70 °C. Холодильник следует держать как можно дальше от источников тепла. В таком случае он не будет нагреваться снаружи и станет использовать меньше энергии для охлаждения своей камеры.

Стиральную машину для экономии недешёвых киловатт-часов тоже стоит загружать рационально. В барабане должно оставаться свободное место, ведь перегруженная постельным бельём и одеждой техника потратит больше электроэнергии и воды, чтобы постирать вещи.

Следует также воспользоваться возможностью и установить в жилье счётчик с функцией учёта электроэнергии «день—ночь», если ранее этого ещё не сделали. При двухзонном учёте ночью, с 23:00 до 07:00, электроэнергия стоит вдвое дешевле: при действующем базовом тарифе — 2,16 грн за кВт·ч. Если за месяц 50 кВт·ч приходится на ночь, экономия по сравнению с однозонным учётом составляет 108 грн. Но перед заменой счётчика стоит сравнить эту выгоду с расходами на его установку.

Как уменьшить потребление газа и воды с декабря по март

Чтобы сэкономить на «голубом топливе», во время приготовления пищи пламя газовой конфорки не должно выходить за пределы дна посуды. Также не стоит пренебрегать крышкой на кастрюле, которая помогает быстрее довести блюдо до готовности.

Экономичность газового котла зависит от правильных настроек и технического обслуживания, которое должен выполнять специалист. Самостоятельно изменять конструкцию газового оборудования или перекрывать вентиляцию недопустимо.

Воды можно расходовать меньше, если принимать душ вместо ванны, установить аэраторы на краны, пользоваться экономичными душевыми насадками и отремонтировать протекающие смесители и бачок унитаза.

Важный залог экономии на «коммуналке», которым часто пренебрегают, — это передача показаний счётчиков в сроки, установленные операторами и поставщиками. В противном случае счета могут рассчитываться по ориентировочным объёмам с последующим перерасчётом, что ощутимо ударит по бюджету.

Субсидия на отопительный сезон 2026/27: кто и когда должен обратиться в Пенсионный фонд

Субсидии и льготы: какая помощь доступна зимой украинцам

Домохозяйства, для которых коммунальные услуги являются непосильной финансовой нагрузкой на семейный бюджет, могут претендовать на жилищную субсидию. Её рассчитывают индивидуально с учётом доходов, состава семьи, стоимости услуг в пределах социальных нормативов и размера обязательного платежа.

По информации Пенсионного фонда, на отопительный сезон 2026—2027 годов большинству действующих получателей субсидию пересчитают автоматически, в том числе в случае нулевой выплаты летом. Обратиться в учреждения нужно тем, кто оформляет её впервые, а также домохозяйствам, в которых изменился состав семьи или перечень услуг.

Если человек успеет подать заявление на государственную помощь до 30 ноября 2026 года включительно, то закон позволяет назначить субсидию с начала отопительного сезона при наличии права на неё. Для расчёта субсидии на отопление учитывают период с 16 октября по 15 апреля.

Документы принимают Пенсионный фонд, ЦНАПы, органы местного самоуправления. Подать их можно также онлайн через портал ПФУ или портал административных услуг «Дія».

Отметим, что субсидия в Украине доступна арендаторам и переселенцам. Кроме того, отдельные льготы на коммунальные услуги предусмотрены для участников боевых действий — 75%, лиц с инвалидностью вследствие войны — 100%, членов семей погибших защитников — 50% в пределах социальных норм и при соответствующих условиях.

Сколько можно сэкономить на коммунальных услугах в однокомнатной квартире

Возьмем условную квартиру с центральным отоплением и газовой плитой. За месяц ее жилец использовал 220 кВт·ч электроэнергии, 8 кубометров газа и 5 кубометров холодной воды. Электроэнергия будет стоить 950,40 грн, газ — 63,68 грн. Предположим, совокупный тариф на водоснабжение и водоотведение составляет 40 грн за кубометр: это еще 200 грн. Добавим условные 1500 грн за отопление и 300 грн других платежей. Всего — 3014,08 грн.

После замены ламп, уменьшения лишнего нагрева воды и устранения утечек потребление сократилось до 180 кВт·ч, 6 кубометров газа и 4 кубометров воды. Соответствующие платежи составят 777,60 грн, 47,76 грн и 160 грн. При неизменных расходах на тепло и другие услуги общая сумма уменьшится до 2785,36 грн. Разница — 228,72 грн, или около 7,6% в месяц.

Напомним

Ранее мы писали о том, как сэкономить электроэнергию летом и уменьшить расходы. Эксперты советуют украинцам настроить технику и изменить привычки, чтобы сократить расходы.